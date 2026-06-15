Bayern, PSV yıldızı Ismael Saibari transferi konusunda anlaşmaya vardı

·0·Spor
Bayern, PSV yıldızı Ismael Saibari transferi konusunda anlaşmaya vardı

Alman devi Bayern, yaz transfer dönemindeki bir başka büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. Münih ekibi, PSV Eindhoven'ın Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 55 milyon Euro değerinde olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Goal.com'un haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Alman deviyle kişisel şartlar konusunda şimdiden el sıkıştı. Bu transfer, PSV kulübü tarihinin en yüksek bedelli satışı olacak. Hollanda kulübü bugüne kadar hiçbir oyuncusunu bu kadar yüksek bir bedelle satmamıştı. Saibari'nin Münih ekibiyle 2031 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbolcunun şu anda Fas milli takımı kampında olmasına rağmen transfer süreci aksamadan devam ediyor. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, oyuncu sağlık kontrollerinden ABD'de geçecek. Bu sıra dışı durumun sebebi, Bayern kulübü doktorunun şu anda Almanya milli takımı ile birlikte okyanus ötesinde bulunması. Bu durum, futbolcunun Münih'e uçmasına gerek kalmadan tüm resmi işlemleri tamamlamasına olanak tanıyor.

Tarihi sonuçlar ve yeni bir meydan okuma

Ismael Saibari, geçtiğimiz sezon Eredivisie'de sergilediği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. PSV formasıyla çıktığı 142 resmi maçta 42 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Üretken oyunu, takımının son üç sezonda üst üste şampiyonluk yaşamasına büyük katkı sağladı.

Futbolcunun milli takım formasıyla sergilediği performans da uzmanlar tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle Brezilya milli takımına karşı oynanan ve 1-1 sona eren maçta attığı şık gol, itibarını daha da artırdı. Bayern yönetimi, Faslı yeteneği takımın gelecekteki liderlerinden biri olarak görüyor.

Transferle ilgili olarak Saibari'nin milli takımdan arkadaşı ve şu anda Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss da görüşlerini paylaştı. Ona göre Ismael, Alman Bundesliga'da oynamak için gereken tüm özelliklere sahip ve onun gibi üst düzey bir oyuncunun Bayern gibi büyük bir kulübe geçmesi oldukça yerinde bir karar.

Bayern, bu transferle orta saha hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Ismael Saibari'nin sadece hücum organizasyonlarında değil, yaratıcı kararlarıyla da takım oyununa renk katması bekleniyor. Transferin tüm detayları önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.

BayernTransferPSVIsmael SaibariFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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