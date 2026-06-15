Barcelona, Rayan Cherki ve Lamine Yamal ikilisiyle yeni bir dönem başlatmak istiyor

Katalan kulübü Barcelona, dünya futbolunun en yetenekli oyun kurucularını kadrosuna katma geleneğini sürdürmeye kararlı. Kulübün bir sonraki hedefinin Manchester City forması giyen Fransız yıldız Rayan Cherki olması bekleniyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Camp Nou'da Lamine Yamal ve Cherki'nin yer aldığı korkutucu bir hücum hattı oluşabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Fransa Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Frank Leboeuf, Goal.com'a verdiği röportajda, Rayan Cherki'nin oyun tarzıyla tıpkı efsanevi Ronaldinho ve Lionel Messi gibi taraftarlara keyif verebileceğini vurguladı. Şu anda İngiltere Premier League'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, standart dışı hareketleri ve özellikle rabona paslarıyla dikkat çekiyor.

Katalonya'nın sihirli geleneği

Barcelona tarihi, sahada mucizeler yaratan futbolcularla her zaman zengin olmuştur. Diego Maradona, Ronaldinho ve Lionel Messi gibi yıldızlar takımın oyun kimliğini şekillendirdi. Leboeuf'a göre Cherki, bu geleneği sürdürmek için en uygun adaylardan biri. Yaratıcılığı ve topa hakimiyeti, Katalan taraftarların beklentilerini tam anlamıyla karşılıyor.

Kulüp finansal zorluklar yaşamasına rağmen transfer piyasasındaki aktifliğini koruyor. 2026 yazında Anthony Gordon'un takıma katılması beklenirken, Rayan Cherki gibi yaratıcı bir orta saha oyuncusunun transferi, takımın hücum gücünü yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Finansal bilmeceler ve transfer politikası

Frank Leboeuf, Barcelona'nın ekonomik durumu ile gerçekleştirilen transferler arasındaki çelişkiye de değindi. Eski futbolcu, "Barcelona sürekli finansal sorunlardan bahsediyor ancak Robert Lewandowski gibi yıldızları alacak parayı buluyor. Bu şaşırtıcı ama yine de hedeflerine ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rayan Cherki için La Liga seçeneği her zaman masada. Futbolcunun kendisi de sahada daha fazla özgürlük ve estetik bir oyun sergilemeyi seviyor. Lamine Yamal gibi genç bir yıldızla birlikte oynamak, sadece kulüp için değil, tüm Avrupa futbolu için yeni bir fenomen olabilir. Manchester City şimdilik yıldızını bırakmaya pek istekli değil, ancak Katalan kulübünden gelen bir çağrı her futbolcu için reddedilmesi zor bir teklif niteliğinde.