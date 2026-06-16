Manchester City, Josko Gvardiol ile sözleşmeyi 2031'e kadar uzatıyor

·35·Spor
Manchester City, Josko Gvardiol ile sözleşmeyi 2031'e kadar uzatıyor

İngiltere şampiyonu Manchester City, as savunmacılarından biri olan Josko Gvardiol ile mevcut sözleşmenin uzatılması konusunda nihai anlaşmaya vardı. Yetenekli Hırvat futbolcu, 2031 yılına kadar "Cityliler" kadrosunda kalacak. Bu karar, futbolcu hakkındaki çeşitli transfer söylentilerine son verdi. Bunu Goal.com bildiriyor.

BBC Sport'un aktardığı bilgilere göre, Manchester City yönetimi Gvardiol'ü takımın gelecekteki en değerli varlıklarından biri olarak görüyor. Yeni sözleşme, mevcut süresini üç yıl daha uzatıyor. Önceki anlaşmanın 2028'de sona ermesi gerekiyordu, ancak kulüp savunma hattının sağlamlığını güvence altına almak için şimdiden harekete geçti.

Devlerin ilgisi son buldu

Gvardiol'ün bu kararı, Avrupa'nın birçok dev kulübü, özellikle de Real Madrid ve Bayern Munich için beklenmedik bir darbe oldu. İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, Hırvat savunmacıyı Santiago Bernabeu'ya getirerek savunma hattını tamamen yenilemeyi hedeflemişti. Münih'in Bayern Munich kulübü de futbolcunun Almanya ligine dönmesi için resmi talepler göndermişti.

Buna rağmen, Manchester City müzakereler sırasında soğukkanlılığını korudu. Kulüp yöneticileri, futbolcunun Manchester'daki yaşamından memnun olduğuna ve projeye sadık olduğuna inandı. Sonuç olarak Gvardiol, dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olarak kariyerine özellikle İngiltere Premier League'de devam etmeyi tercih etti.

Josko Gvardiol'ün çok yönlülüğü, onu Pep Guardiola'nın taktik şemalarında vazgeçilmez bir parça haline getirdi. Hem merkez savunmada hem de sol kanatta aynı derecede güvenilir bir oyun sergileyebiliyor. 2024-25 sezonunda kulübün "En İyi Futbolcusu" seçilmesi, takımdaki nüfuzunun ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir.

Şunu belirtmek gerekir ki, geçen sezon futbolcu için fiziksel açıdan biraz zor geçti. Ocak ayında ayağından yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Ancak Mayıs ayında kadroya dönerek, Crystal Palace ve Aston Villa maçları dahil olmak üzere sezonun belirleyici mücadelelerinde yüksek formda olduğunu kanıtladı.

Yeni sözleşme sadece finansal açıdan avantajlı değil, aynı zamanda kulübün futbolcuya olan yüksek güvenini de ifade ediyor. Manchester City yönetiminin anlaşmayı önümüzdeki haftalarda resmen duyurması bekleniyor. Bu adım, kulübün yeni bir döneme geçiş sürecinde istikrarı koruma stratejisinin bir parçasıdır.

Manchester CityJosko GvardiolTransferPremier LeagueFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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