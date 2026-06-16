Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinya'nın takipçi sayısı 2 milyona ulaştı

·56·Spor
Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinya'nın takipçi sayısı 2 milyona ulaştı

2026 Dünya Kupası, sadece sahadaki kıyasıya mücadelelerle değil, çevresindeki akılalmaz ve gerçekten büyülü olaylarla da dünyayı büyülemeye devam ediyor. Dünya Kupası'nın 1. turunda İspanya ve Yeşil Burun Adaları milli takımları arasında oynanan maçın golsüz beraberlikle (0:0) sonuçlanarak turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri olduğundan haberdarsınız. Bu tarihi mücadelede, kıta şampiyonlarının yıkıcı saldırılarına tek başına set çekebilen Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinya, sadece maçın değil, sosyal medyanın da gerçek kralı oldu.

40 yaşındaki kaleciden 7 kurtarış ve Instagram'da patlama

Saha içinde sergilediği eşsiz performans sayesinde maçın "Maçın Adamı" (Man of the Match) seçilen 40 yaşındaki kaleci Vozinya, oyun boyunca rakibin net 7 isabetli ve tehlikeli şutunu çıkartarak gerçek bir kahramanlık sergiledi. Bu cesaret futbol dünyasında o kadar büyük bir ilgi uyandı ki, yankıları sosyal medyayı sarstı:

  • Maç öncesi durum: Bu tarihi mücadele başlamadan önce, mütevazı kalecinin resmi Instagram sayfasını sadece 56 bin kişi takip ediyordu.

  • Maç sonrası patlama: Karşılaşma biter bitmez tüm dünyadaki futbolseverler sayfasına akın etmeye başladı ve kısa sürede takipçi sayısı neredeyse 2 milyona ulaştı!

Aşağıdaki resmi spor ve sosyal medya analiz tablosu aracılığıyla, Yeşil Burun Adaları kahramanı Vozinya'nın 2026 Dünya Kupası sonrası akılalmaz istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve yaşı

Resmi kulübü

İspanya maçındaki kurtarış sayısı

Kazanılan unvan

Maç öncesi takipçi sayısı

Maç sonrası takipçi sayısı

Yeşil Burun Adaları toplam nüfusu

Vozinya


(40 yaşında)

Chaves kulübü


(Portekiz 2. Ligi)

7 net kurtarış


(0:0 skor korundu)

Maçın Adamı

56.000 kişi

Yaklaşık 2.000.000 kişi

Yaklaşık 530.000 kişi

"Akılalmaz" — Kalecinin beklenmedik şaşkınlığı

Maç resmen sona erdikten sonra, geleneksel maç sonu röportajı sırasında spor gazetecilerinden biri, Vozinya'ya sosyal medyadaki takipçi sayısının kaç kat arttığını canlı yayında gösterdi. Şu anda Portekiz ikinci ligi ekibi Chaves forması giyen mütevazı kaleci, başlangıçta bu kozmik rakamlara hiç inanmadı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ardından yüzünde samimi bir gülümsemeyle: "Bu tek kelimeyle akılalmaz", diyerek sonsuz mutluluğunu dile getirdi.

Belirtilmesi gereken en ilginç nokta ise, Vozinya'nın vatanı olan küçük Yeşil Burun Adaları'nın toplam nüfusunun yaklaşık 530 bin kişi olmasıdır. Bu da demek oluyor ki, 40 yaşındaki efsanevi kalecinin Instagram'daki yeni sanal taraftar ordusu, kendi vatanının toplam nüfusundan yaklaşık dört kat daha fazladır!

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VozinhaYeşil Burun AdalarıİspanyaChavesInstagram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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