Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece goller ve sert mücadelelerle değil, arka planındaki büyük siyasi ve organizasyonel çatışmalarla da dünya spor kamuoyunun odak noktası haline geliyor. Bu kez tartışmaların merkezinde, jeopolitik durum nedeniyle oldukça zor şartlar altında kalan İran Milli Takımı ve başantrenörü Amir Ghalenoei yer alıyor. Dünya Kupası'ndaki ilk maçın ardından İranlı teknik adam, takımına yönelik sıra dışı ve oldukça sert tutumu medyanın önünde ifşa etti.

«Nefes almamıza bile izin vermediler»

Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda Yeni Zelanda Milli Takımı ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan zorlu maçın ardından, İran Milli Takımı'na derhal ABD topraklarını terk etmeleri yönünde kesin bir talimat verildi. Oysa bu karşılaşma Los Angeles şehrinde gerçekleşmişti ve İran takımının 2. tur kapsamında Belçika ile oynayacağı (21 Haziran) bir sonraki kritik maçı da yine aynı şehirde oynanacaktı.

İran Milli Takımı Başantrenörü Amir Ghalenoei'nin açıklaması: «Futbolcularıma zorlu bir maçtan sonra fiziksel olarak toparlanmaları için kısa bir süre bile tanımadılar. Maç biter bitmez bize: „Derhal buradan gitmeniz gerekiyor“, şeklinde kesin bir talep iletildi. Profesyonel futbolda maç sonrası toparlanma süreci, oyuncuların sağlığı ve bir sonraki maçın kaderi için çok önemlidir. Ancak bizi uçağa bindirip sınırın ötesine, Tijuana'ya geri gönderdiler. Bu durum bizi ciddi şekilde endişelendiriyor.» «Doğrusunu söylemek gerekirse, bize karşı neden böyle sert önlemler alındığını anlamıyoruz. Bu çok şaşırtıcı ve tuhaf hissettiriyor. Kanaatimce, buradaki küresel kararlar FIFA tarafından değil, tamamen başka nüfuzlu kuruluşlar veya siyasi çevreler tarafından alınıyor. Aslında plana göre, maçtan iki gün önce gelip, maçtan sonra otelde bir gece kalıp dinlenmemiz ve ertesi gün öğlene kadar antrenman merkezimize dönmemiz gerekiyordu. Bu Dünya Kupası'nda en çok baskı ve tacize uğrayan takım biziz.»

Aşağıdaki özel siyasi-spor analiz tablosu aracılığıyla, İran Milli Takımı'nın ABD topraklarındaki kalış şartlarını, 2026 Dünya Kupası turnuva takvimini ve lojistik zorluklarını yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva Aşaması ve Grubu 1. Tur Sonucu ve Maç Yeri 2. Tur Rakibi ve Tarihi ABD Sınır Geçişi Özel Şartı Milli Takım Resmi Antrenman Merkezi Los Angeles'tan Merkeze Mesafe 2026 Dünya Kupası Grup Aşaması 2:2 (Beraberlik)

Yeni Zelanda, (Los Angeles) Belçika Milli Takımı

(21 Haziran) Sadece resmi maç günlerinde ABD'de bulunmak Tijuana şehri

(Meksika toprakları) 225 kilometre

(Uçak ve otobüs yolculuğu)

Siyasi kısıtlamalar ve Meksika'daki «sürgün»

Deneyimli uzman Amir Ghalenoei, basın toplantısı sırasında takıma ABD topraklarını derhal boşaltma emrini tam olarak kimin veya hangi devlet organının verdiğini açıkça belirtmedi. Ancak bu durumun nedenleri, Dünya Kupası başlamadan önce ilan edilen özel vize anlaşmalarına dayanıyor.

Edinilen bilgilere göre, resmi Washington ve Tahran arasındaki gergin siyasi ilişkiler nedeniyle, İranlı futbolcuların ABD topraklarında uzun süre kalmaları yasaklandı. Onaylanan kurallara göre, İran Milli Takımı üyeleri ABD topraklarına sadece ve sadece resmi maç günlerinde girebilirler. Bu nedenle, takımın ana antrenman kampı ABD'de değil, komşu Meksika'nın sınır şehri Tijuana'da kuruldu. İranlılar her maç için Los Angeles'a 225 km mesafe kat ederek gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bu denli ağır bir lojistik ve sürekli yolculukların, futbolcuların fiziksel durumuna olumsuz etkilememesi imkansızdır.

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