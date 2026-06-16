Tom Holland, Lamine Yamal'ı yeni «Örümcek Adam» olarak görüyor

Hollywood yıldızı ve Marvel evreninin ünlü oyuncusu Tom Holland, futbol dünyasının genç yeteneği Lamine Yamal hakkında beklenmedik bir açıklamada bulundu. Oyuncuya göre, Barcelona ve İspanya milli takımının kanat oyuncusu, fiziksel durumu ve sahadaki hareketleriyle «Örümcek Adam» (Spider-Man) rolünü canlandırmak için en uygun aday. Goal.com haber veriyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kapsamında İspanya milli takımının maçlarını takip eden Tom Holland, yeni «Spider-Man: Brand New Day» filminin tanıtımları sırasında futbol ve sinema dünyasını birleştirdi. DAZN'a verdiği röportajda, hangi futbolcunun Peter Parker karakterine daha çok uyduğu sorusuna tereddütsüz Lamine Yamal cevabını verdi.

«Lamine Yamal; hızı, becerisi ve sahada çevik hareket edebilme yeteneği sayesinde Örümcek Adam karakterini canlandırmak için ideal bir adaydır», diye belirtti İngiliz oyuncu. Holland'a göre, genç futbolcunun esnekliği ve beklenmedik manevraları süper kahramanın karakterine çok yakın.

Dünya Kupası beklentileri

Tom Holland sadece sinemanın değil, aynı zamanda futbolun da tutkulu bir hayranı. İspanya milli takımının turnuvadaki şansını yüksek gördü. Luis de la Fuente'nin öğrencileri açılış maçında Yeşil Burun Adaları'na karşı beklentileri karşılayamasa da, oyuncu takımın potansiyeline inanıyor.

«İspanya, futbol dünyasının tarihi büyük güçlerinden biridir. Bu takımın turnuvada uzun süre ilerleyeceğine ve harika bir sonuç alacağına inanıyorum», diye ekledi Holland. Ona göre, başlangıçtaki başarısızlıklar takımı sadece daha da güçlendirir ve Kuzey Amerika sahalarında ikinci dünya şampiyonlukları için mücadele edecekler.

Sohbet sırasında bir başka «örümcek» olan Atletico Madrid ve Arjantin milli takımının forveti Julian Alvarez de anıldı. Bilindiği üzere bu futbolcu, gollerini örümcek ağı atma hareketiyle kutluyor ve «Örümcek» lakabına sahip. Holland, Arjantinli forvetin de hayranı olduğunu, özellikle onu «Fantasy Football» takımında sürekli kadrosuna dahil ettiğini itiraf etti.

Bu Dünya Kupası, Lamine Yamal için kariyerinin en büyük sınavlarından biri oluyor. 18 yaşındaki futbolcu sadece sahadaki baskıyla değil, aynı zamanda küresel ölçekteki ilgi odağı olmakla karşı karşıya. Tom Holland gibi dünya yıldızlarının takdiri ise genç yeteneğin popülaritesinin sadece sporda değil, sanat dünyasında da arttığının bir göstergesi.