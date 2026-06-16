Arsenal'e Red: Nico Paz Kariyerine İtalya'da Devam Etme Kararı Aldı

Londralı Arsenal, transfer piyasasında beklenmedik bir engelle karşılaştı. Yetenekli Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz, İngiltere Premier League'e geçmek yerine İtalya Serie A'da kalmayı tercih ediyor. Bu karar, futbolcunun Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı gizli görüşmelerin ardından geldi. Goal.com'un haberine göre.

21 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon İtalya'nın Como ekibinde kiralık olarak forma giydi ve sergilediği etkileyici performansla birçok dev kulübün dikkatini çekti. ESPN'in haberine göre, Real Madrid yönetimine dönen Jose Mourinho, futbolcuyla şahsen görüşerek gelecekteki planları ve kulüpteki rolü hakkında konuştu. "Special One", genç yeteneğin kabiliyetini yüksek değerlendirse de, şu an için ona ilk 11'de düzenli oyun süresi garanti edemeyeceğini belirtti.

Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından Nico Paz, yedek kulübesinde beklemektense gelişimine katkı sağlayan bir ortamda kalmayı uygun buldu. Bu durum, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal için ağır bir darbe oldu. Londralılar, genç Arjantinliyi takımın merkezini güçlendirebilecek temel adaylardan biri olarak görüyordu.

Fabregas Faktörü ve İtalya'daki Mutluluk

Nico Paz'ın İtalya'da kalma kararının arkasındaki temel nedenlerden biri, Como teknik direktörü Cesc Fabregas ile olan yakın ilişkisidir. Arsenal ve Chelsea efsanesi olarak kabul edilen Fabregas, genç futbolcunun profesyonel seviyeye yükselmesinde büyük rol oynadı. Paz şu anda eski orta saha oyuncusunun yönetiminde kendini mutlu hissediyor ve onun projesine sadık kalmak istiyor.

Real Madrid yönetimi de futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Sözleşmedeki geri alma maddesi, Madrid kulübüne durumu kontrol etme imkanı tanıyor. Mourinho, şimdilik Paz'ı kiralık bırakarak deneyim kazanmasını beklemeye karar verdi. Bu strateji, gelecekte futbolcuyu Bernabeu stadyumuna daha hazır bir şekilde döndürmeye hizmet edecek.

Arsenal ise artık transfer piyasasında diğer seçenekleri değerlendirmek zorunda. Mikel Arteta, takımın hücum potansiyelini artırmak için yeni bir yaratıcı orta saha arayışını sürdürecek. Nico Paz'ın reddi, Londra kulübünün yaz transfer planlarında önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.

İtalyan basınının yazdığına göre, Como ekibi Paz'ın kalmasından oldukça memnun. Kulüp yönetimi, genç yıldız etrafında yeni sezon için rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Arjantinli futbolcu için Serie A, yeteneklerini sergilemek ve Real Madrid as kadrosuna girmek için en uygun platform olmaya devam ediyor.