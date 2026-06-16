Fransa ve Senegal Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

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Fransa ve Senegal Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve futbolseverlerin kalplerini heyecanlandıran 2026 Dünya Kupası'nda, 1. turun en sert ve merkezi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bu gece, dünyanın en güçlü ekiplerinden biri olan ve mevcut dünya ikincisi Fransa milli takımı, Afrika kıtasının en tehlikeli ve gururlu temsilcilerinden biri olan Senegal milli takımına karşı sahaya çıkacak. Oldukça çekişmeli ve tavizsiz geçmesi beklenen bu karşılaşma öncesinde, her iki tarafın teknik ekipleri maça ilk dakikalardan itibaren başlayacak olan ilk 11'leri resmen açıkladı.

Yıldızların çarpışması: Taşkent saati ile 23:59'da!

Futbolseverler için gerçek bir hediye olacak bu görkemli karşılaşma, ülkemiz saatiyle gece 23:59 da başlayacak. Fransa kadrosunda dünya futbolunun en değerli yıldızı Kylian Mbappe ve genç yetenek Michael Olise ilk dakikalardan rakip savunmayı yarmaya çalışırken, Senegal tarafında onlara efsanevi Sadio Mane ve Londra'nın Chelsea kulübü forveti Nicolas Jackson layıkıyla cevap vermeye hazır.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası 1. turunda yer alan bu mücadelede sahaya çıkacak takımların tam başlangıç kadrolarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Fransa Milli Takımı (İlk 11)

Senegal Milli Takımı (İlk 11)

Turnuva ve Tur Durumu

Maç Başlangıç Saati (Taşkent saati ile)

Kaleci: Maignan



Defans: Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez



Orta Saha: Tchouameni, Rabiot, Olise



Forvet: Dembele, Mbappe, Due

Kaleci: Mendy



Defans: Diatta, Niakate, Koulibaly, Diouf



Orta Saha: Kamara, Idrissa Gueye, Pape Gueye



Forvet: Sarr, Mane, Jackson

2026 Dünya Kupası

1. Tur


(Merkezi Karşılaşma)

Tarihi Rövanş Arzusu: Taraftarları Müthiş Bir Savaş Bekliyor

Bu iki milli takım arasındaki karşılaşmalar her zaman kendine has bir tarihe sahiptir. Birçok taraftarın hatırlayacağı üzere, 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal, dönemin şampiyonu Fransa'yı mağlup ederek dünyayı şaşkına çevirmişti. Yıllar sonra, 2026 Dünya Kupası sahalarında bu iki güç yeniden karşı karşıya geliyor. Fransa milli takımı bu turnuvada konumunu sağlamlaştırmayı ve turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken, "Teranga Aslanları" (Senegal) bir kez daha sürprize imza atmaya kararlı.

Spor yorumcularının tahmini:

Didier Deschamps'ın öğrencileri kağıt üzerinde net favori görünse de, Senegal'in fiziksel olarak güçlü ve deneyimli futbolculardan oluşan kadrosunun Fransızlara sahada büyük zorluklar çıkaracağı kesin. Mbappe ve Mane arasındaki rekabet ise bu Dünya Kupası'nın ilk günlerindeki en güzel olaylardan birine dönüşecek.

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FransaSenegalKylian MbappeSadio ManeChelsea
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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