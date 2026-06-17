Alex Oxlade-Chamberlain ve Perrie Edwards Görkemli Bir Törenle Evlendi

İngiliz futbolu ve şov dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain ve Little Mix grubu yıldızı Perrie Edwards resmen dünya evine girdi. Sekiz yıldır birlikte olan çiftin düğün töreni görkemli bir atmosferde gerçekleşti ve törene birçok futbol yıldızı ile sanat dünyasının temsilcileri katıldı. Goal.com'un haberine göre tören, sadece ailevi bir kutlama değil, aynı zamanda futbol dünyası temsilcileri için özel bir buluşma noktasına dönüştü. Goal.com haberi veriyor.

Arsenal ve Liverpool kulüplerindeki etkileyici performanslarıyla tanınan Oxlade-Chamberlain'in düğününe eski takım arkadaşları ve yakın dostları katıldı. Konuklar arasında Manchester United orta saha oyuncusu Mason Mount ve Brighton forveti Danny Welbeck özellikle dikkat çekti. Her iki futbolcu da Alex ile hem kulüp düzeyinde hem de İngiltere milli takımında birlikte forma giymişti.

Yıldız Konuklar ve Duygu Dolu Anlar

Şu anda İskoçya'nın Celtic takımı forması giyen Oxlade-Chamberlain, Türkiye ligindeki kariyerinin ardından yeniden Britanya futbol kamuoyunun ilgi odağı oldu. Düğün töreni, onun sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda meslektaşları arasında büyük saygı gören bir kişilik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Törene çiftin oğlu Axel de katılarak bu günü aile için unutulmaz anılarla dolu kıldı.

Gelin Perrie Edwards, Britanya'nın en prestijli yayınlarından biri olan British Vogue dergisine verdiği röportajda düğün detaylarını paylaştı. Edwards, bu günün hayatındaki en mutlu gün olduğunu belirtti. Tören boyunca üç farklı beyaz elbise giyerek zarif zevkini sergileyen Edwards'ın keyfi, kutlama öncesinde yaşanan bir talihsizlik nedeniyle biraz etkilenmişti.

Perrie, oğlu Axel doğduktan sonra Alex'in hediye ettiği değerli elmas kolyeyi kaybettiğini anlattı. Şarkıcı, o heyecanlı anları hatırlayarak, "Onu her gün takardım ama Portekiz'e gitmeden bir gün önce kayboldu. Tüm gün ağladım, hatta elektrik süpürgesinin içine kadar aradık. Birinin çaldığını düşünmüştüm," dedi.

Uzun Zamandır Beklenen Birliktelik

Oxlade-Chamberlain ve Edwards 2016 yılından beri ilişki yaşıyor. Aşk hikayeleri taraftarlar ve medya tarafından sürekli takip edildi. 2022 yılında nişanlanan çift, nihayet ilişkilerini resmi nikahla taçlandırdı.

Bu nikah töreni sadece özel hayattaki önemli bir adım değil, aynı zamanda spor ve müzik dünyası arasında özel bir köprü görevi görüyor. Oxlade-Chamberlain'in Premier League'deki yeri olduğu gibi, Perrie Edwards da dünya müzik sahnesinde kendi prestijine sahip. Artık yeni hayat sayfalarını resmen karı koca olarak devam ettirecekler.