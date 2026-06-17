Roberto Martinez Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılıyor: Cristiano Ronaldo da gidecek mi?

·99·Spor
Roberto Martinez Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılıyor: Cristiano Ronaldo da gidecek mi?

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, mevcut Dünya Kupası sona erdikten sonra görevinden ayrılmaya karar verdi. İspanyol çalıştırıcının mevcut sözleşmesi Temmuz ayı sonunda sona eriyor ve sözleşmeyi uzatmamayı tercih etti. Bu karar, Portekiz futbolunda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Martinez'in ayrılığı konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşmaya varıldı. Federasyon yönetimi teknik direktörün kararından tamamen haberdar ve şimdiden yerine üst düzey adaylar aramaya başladı. Martinez ise kariyerine kulüp düzeyinde, özellikle Premier League veya Avrupa'nın diğer dev takımlarında devam etmeyi planlıyor.

Cristiano Ronaldo ve son şans

Teknik direktörün ayrılığına dair haberlerin gölgesinde, tüm dünyanın dikkati takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. 39 yaşındaki efsanevi forvet için bu Dünya Kupası'nın kariyerindeki son büyük turnuva olması bekleniyor. Koleksiyonunda eksik olan tek kupa Dünya Kupası. Eğer Portekiz bu turnuvada zafer kazanırsa, bu Ronaldo için kariyerini noktalamanın en görkemli yolu olabilir.

Portekiz Milli Takımı 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2019 ve 2025'te ise Uluslar Ligi şampiyonu oldu. Şimdi takım, tarihindeki en önemli zirveye ulaşmayı hedefliyor. Bruno Fernandes gibi yıldızlarla dolu kadro, Martinez yönetimindeki son yürüyüşünü başarıyla tamamlamaya çalışacak.

Özbekistan karşılaşması ve grup aşaması

Portekizliler için turnuva takvimi oldukça ilgi çekici görünüyor. Takım, grup aşamasındaki maçlarını şu sırayla oynayacak:

  • 17 Haziran'da Kongo DR Milli Takımı ile ilk karşılaşma;
  • 23 Haziran'da Özbekistan Milli Takımı ile mücadele;
  • 28 Haziran'da Kolombiya ile gruptaki son maç.
Özbek futbolseverler için Portekiz ile yapılacak maç özel bir öneme sahip. Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarına karşı sahaya çıkmak, milli takımımız için hem büyük bir sınav hem de tarihi bir olaydır. Bu karşılaşmanın gruptaki sıralamayı ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Roberto Martinez'in ayrılığı Portekiz futbolunda büyük değişimlerin başladığının göstergesidir. Yeni teknik direktör kim olursa olsun, yetenekli gençler ve deneyimli veteranlar arasındaki dengeyi koruması gerekecek. Turnuvanın sonu ise sadece teknik direktörün değil, Cristiano Ronaldo gibi büyük bir sporcunun geleceğine de ışık tutacak.

PortekizCristiano RonaldoRoberto MartinezDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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