Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul'un MLS'e Geçiş Kararını Destekledi

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'un Atletico Madrid'den ABD ekibi Inter Miami'ye transfer olma yönündeki beklenmedik kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok taraftar ve uzman bu transferi oyuncunun kariyerinde bir düşüş olarak değerlendirse de, teknik direktör oyuncunun seviyesinin ligden bağımsız olduğunu vurguladı. Goal.com haberine göre.

Dünya şampiyonu teknik adam için futbolcunun hangi ligde oynadığından ziyade, sahadaki performansı ve fiziksel durumu öncelikli önem taşıyor. Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul'un MLS'teki oyunundan memnun olduğunu ve oyuncunun milli takımdaki yerinin hâlâ sağlam olduğunu belirtti.

Kalite ve İstikrar Meselesi

"Futbolcularımızın hangi ligde oynadığı bizi ilgilendirmiyor, bizim için önemli olan performanslarıdır. Rodrigo çok yüksek seviyede bir oyun sergiliyor. Sahaya çıktığında yeteneklerini tam anlamıyla yansıtabiliyor", şeklinde aktarıyor ESPN.

Buna rağmen teknik direktör, De Paul'u rehavete kapılmaması konusunda uyardı. Scaloni'ye göre futbolcu, 90 dakika boyunca konsantrasyonunu korumalı. Oyun içindeki duraksamalarda bile öğrencisinin gevşememesi gerektiğini ve maçın kaderini ancak maksimum konsantrasyonla belirleyebileceğini hatırlattı.

İstatistiklere göre, Rodrigo De Paul, Lionel Messi ile aynı takımda görev yaparak Arjantin Milli Takımı'nın son maçlarının en iyi oyuncularından biri konumunda. Sadece hücum organizasyonlarında değil, savunma aksiyonlarında da aktif rol alıyor. Özellikle %92'lik pas isabet oranı ve kazandığı çok sayıda ikili mücadele, uzmanların takdirini topladı.

Orta Sahadaki Rekabet

Arjantin Milli Takımı orta sahasında şu an güçlü bir rekabet hakim. Lionel Scaloni sadece De Paul'dan değil, aynı zamanda Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ve eski MLS yıldızı Thiago Almada gibi isimlerin performansından da memnun. Bu dörtlü, milli takımın merkezinde istikrar sağlıyor.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul'un aynı kulüpte oynaması futbolseverler için heyecan verici bir gelişme. MLS seviyesinin her geçen yıl artması ve üst düzey yıldızların oraya yönelmesi, Arjantin gibi dev takımların teknik direktörlerini bile bu lige ciddi gözle bakmaya zorluyor.