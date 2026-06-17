Arjantin - Cezayir maçında Messi'nin attığı üç golün videosu
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Dünya Kupası 2026. 1. Tur
Dünya Kupası G Grubu 1. maçında Arjantin milli takımı, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Maçın kahramanı hat-trick yapan Lionel Messi oldu.
Messi, 17. dakikada Rodrigo de Paul'un pasıyla skoru açtı. 60. dakikada ikinci golünü atan yıldız oyuncu, 76. dakikada Nicolas Gonzalez'in asistle getirdiği pozisyonda üçüncü golünü kaydetti.
Dünya Kupası 2026. 1. Tur
Arjantin — Cezayir 3:0
Goller: Messi 17, 60, 76.
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