Bubnov, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası Grubundaki Şanslarını Yüksek Gördü

Dünyanın gözü burada ve milyonlarca vatandaşımızın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası futbol mücadeleleri kızışmaya başladı. Bu prestijli turnuvaya tarihinde ilk kez katılacak olan Özbekistan Milli Takımı'nın şansları, grup taktikleri ve alabileceği sonuçlar, bugünlerde dünya futbolu uzmanlarının odak noktasında. Özellikle ünlü futbol analisti Aleksandr Bubnov, milli takımımızın Güney Amerika devi Kolombiya ve gruptaki diğer rakiplerine karşı beklenen maçları hakkında analizlerini paylaştı ve temsilcilerimiz için tarihi görevi belirledi.

En Önemli Görev: Devlere Karşı Demir Gibi Sağlam Savunma

Deneyimli uzman Aleksandr Bubnov'a göre, vatandaşlarımızın bu Dünya Kupası'ndaki en temel ve ana hedefi; Cristiano Ronaldo liderliğindeki güçlü Portekiz ve teknik kapasitesi yüksek yetenekli Kolombiya milli takımlarına karşı maksimum düzeyde disiplinli oynayıp, mümkün olduğunca az gol yemek olmalıdır.

Analist, bu iki zorlu ve korkutucu karşılaşmadan sadece birinde bile beraberlik elde etmenin, Özbekistan Milli Takımı için çok büyük, tarihi bir başarı ve kazanım olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Böyle bir sonuç, temsilcilerimizin bir sonraki aşamaya geçiş kapılarını açmasında temel bir taş görevi görecektir.

Aşağıdaki resmi spor ve taktik analiz tablosu aracılığıyla, Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki rakiplerini ve analist Aleksandr Bubnov'un uzman görüşlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Gruptaki Temel Rakipler Uzman Tarafından Belirlenen Ana Görev Beklenen Maksimum Başarılı Sonuç Play-off'a Kalmanın Belirleyici Şartı Final Sonucunun Taraftarlar İçin Anlamı Portekiz

Kolombiya • Disiplinli savunma yapmak

• Mümkün olduğunca az gol yemek Bu iki devden biriyle beraberlik (1 puan) elde etmek Kongo DR milli takımını mutlaka mağlup etmek Gruptan 3. sırayla çıkmak — akılalmaz tarihi bir sonuç

Kongo DR galibiyeti ve play-off'a doğru sansasyonel bir adım

«Beyaz Kurtlar»ın gruptan çıkma formülünü oluşturan Aleksandr Bubnov, bir sonraki göreve de değindi: «Şimdi Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımını kesinlikle mağlup etmek şart! Eğer Özbek futbolcular bu maçta üç puanı alırlarsa, grupta üçüncü sırayı alarak bir sonraki aşamaya geçebilirler. Bu, onların ilk katılım turnuvası için çok büyük, hatta akılalmaz düzeyde küresel bir sonuç olur», diye belirtti uzman.

Bununla birlikte analist, Afrika temsilcilerinin iç potansiyeli hakkında mütevazı bir şekilde: «Ancak Kongo takımını çok iyi ve yakından tanımıyorum», diyerek onların beklenmedik bir «gizli güç» olabileceğine de işaret etti.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Aleksandr Bubnov'un taktik hesaplamaları mantıklı. Milli takımımızın savunma hattında Abduqodir Husanov gibi Avrupa seviyesinde hızlı bir savunmacımızın olması, Portekiz ve Kolombiya ataklarını durdurma konusunda bize büyük güven veriyor. Kongo DR ile olan mücadele ise bizim için bir ölüm kalım maçına dönüşecek ve gençlerimiz bu engeli aşabilecek kapasitededir!

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