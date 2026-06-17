Eski Futbolcu Özbekistan'ın Grup Şansları Hakkında Konuştu

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Kolombiya maçı öncesinde çeşitli uzmanlar tarafından tahminler ve analizler yapılıyor. Milli takımımızın tarihi Dünya Kupası şansı sadece Özbekistan'da değil, yabancı futbol kamuoyunda da büyük ilgi uyandırıyor.

Bu görüşlerden birini, Rusya'nın Rostov kulübü efsanelerinden Aleksandr Gatskan dile getirdi. Gatskan, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na katılımına özel bir ilgi gösterdiğini ve takımın tüm maçlarını takip edeceğini belirtti.

Gatskan'ın Özbekistan milli takımına olan ilgisinin bir başka önemli sebebi daha var. O, Rostov'da Özbek forvet Eldor Shomurodov ile birlikte forma giymişti. Bu nedenle eski futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda öncelikle eski takım arkadaşını destekleyeceğini gizlemedi.

Eldor Shomurodov, Rostov'daki kariyeri boyunca çalışkan, takım oyununa faydalı ve hücum hattında tehlikeli bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Gatskan da onun potansiyelini yakından tanıyan futbolculardan biri olarak kabul ediliyor.

Uzman, Özbekistan'ın gruptaki şanslarını temkinli bir şekilde değerlendirdi. Ona göre milli takımımız, bir üst tura çıkmak için öncelikle üçüncü sırayı elde etmek adına mücadele edecek.

Aleksandr Gatskan gazetecilerle yaptığı röportajda, "Bence grupta üçüncü sıra için savaşacaklar," dedi.

Bu değerlendirme, Özbekistan'ın grupta kolay olmayan rakiplerle karşılaşacağı göz önünde bulundurularak yapıldı. "Beyaz Kurtlar"; Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Her üç rakip de kendine has bir stile, yüksek fiziksel hazırlığa ve uluslararası deneyime sahip.

Bununla birlikte, turnuvanın yeni formatı, grubu üçüncü sırada tamamlayan bazı takımlara da play-off aşamasına geçme imkanı tanıyor. Bu nedenle Gatskan'ın bahsettiği üçüncü sıra, Özbekistan için pratik önemi olan bir hedef olabilir.

Kolombiya ile oynanacak ilk maç, bu yolda çok büyük önem taşıyor. Tarihi çıkış maçında elde edilecek her türlü olumlu sonuç, futbolculara güven verecek ve sonraki mücadeleler öncesinde takımın moralini yükseltecektir.

Aleksandr Gatskan'ın Özbekistan maçlarını tamamen izleme niyeti, milli takımımız etrafındaki uluslararası ilgiyi göstermektedir. Özellikle Eldor Shomurodov'un eski takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin, onun Dünya Kupası'ndaki performansını yakından takip etmesi doğaldır.

Özbekistan için 2026 Dünya Kupası sadece bir katılım değil. Bu, yıllardır beklenen tarihi bir fırsat, milli futbolun yeni bir aşaması ve tüm dünyaya potansiyelini göstermek için büyük bir sahne.

Gatskan'ın belirttiği gibi, grupta üçüncü sıra için mücadele kolay olmayacak. Ancak milli takımımızda takım ruhu, büyük bir motivasyon ve sonuna kadar savaşma karakteri var. Taraftarlar ise futbolculardan korkusuz, disiplinli ve cesur bir oyun bekliyor.

Şimdi tüm dikkatler Kolombiya ile oynanacak tarihi maça çevrildi. Özbekistan sahada yeteneklerini sergileyerek uzmanların tahminlerinden daha iyi bir sonuç almaya çalışacak.