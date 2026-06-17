Fabio Cannavaro: Kolombiya'ya Karşı Potansiyelimizi Tamamen Sergileyeceğiz

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro ve takım kaptanı Eldor Shomurodov, 18 Haziran'da Kolombiya ile oynanacak tarihi maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Özbekistan milli takımı için bu mücadele özel bir öneme sahip. "Beyaz Kurtlar" tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkacak. Bu nedenle maç öncesi oyuncuların durumu, seçilen taktik ve rakip analizleri taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Fabio Cannavaro basın toplantısında, kadrodaki tüm futbolcuların Kolombiya maçına hazır olduğunu bildirdi. Bu haber hem teknik ekip hem de milli takım taraftarları için büyük önem taşıyor. Büyük turnuvanın ilk maçında her oyuncunun hazır olması, Cannavaro'ya taktiksel seçimler için daha geniş imkanlar sunuyor.

İtalyan uzman, özellikle Abduqodir Husanov'a değindi. Genç savunmacının halihazırda yüksek seviyede performans sergilediğini ancak gelecekte daha da üst seviyelere çıkma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Cannavaro, "Husanov elbette önemli savunmacılarımızdan biri. Daha yüksek seviyelere çıkma potansiyeli var. Şu an bile yüksek standartlarda maçlar çıkarıyor" dedi.

Abduqodir Husanov'un Kolombiya maçında Özbekistan savunma hattının ana direklerinden biri olması bekleniyor. Rakip kadroda hızlı, teknik ve bire bir pozisyonlarda tehlikeli birçok oyuncu var. Bu nedenle Husanov'un hızı, pozisyon bilgisi ve ikili mücadelelerdeki kararlılığı milli takım için çok kritik olacak.

Cannavaro, Özbekistan delegasyonunun Dünya Kupası'na sadece katılım sağlamak için gelmediğini de belirtti. Ona göre takım, bu büyük sahnede en iyi özelliklerini ve Özbek halkının kendine özgü mentalitesini sergilemeli.

İtalyan teknik adam, "Buraya en iyi özelliklerimizi, Özbeklerin mentalitesini göstermeye geldiğimizi düşünüyorum. Takımla çalışırken deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Özbek futbolu her zaman mücadeleci ruhu, çalışkanlığı, sabrı ve son ana kadar pes etmeme özelliğiyle öne çıkmıştır. Cannavaro, tam olarak bu ruhu Dünya Kupası sahalarında da görmek istiyor. Milli takımın güçlü rakiplere karşı disiplinli, cesur ve tek bir vücut olarak hareket etmesi gerekiyor.

Teknik direktör, kendi ilk Dünya Kupası deneyimini de hatırlattı. Her futbolcu gibi kendisinin de bir zamanlar turnuvada ilk adımını attığını, bu yüzden öğrencilerinin debut öncesi neler hissettiğini çok iyi anladığını söyledi.

Cannavaro, "Çünkü ben de bir zamanlar Dünya Kupası'na ilk kez adım atmıştım ve şimdi kendi deneyimlerimi aktarıyorum" dedi.

2006 yılında İtalya milli takım kaptanı olarak dünya şampiyonu olan Cannavaro'nun deneyimi, Özbek futbolcular için büyük bir okul niteliğinde. Turnuvadaki baskıyı, sahadaki sorumluluğu ve belirleyici anlarda soğukkanlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor.

Cannavaro, gruptaki ana rakipler Kolombiya ve Portekiz hakkında da görüşlerini paylaştı. Her iki takımı da yüksek seviyeli oyunculara sahip güçlü ekipler olarak değerlendirdi.

"Kolombiya ve Portekiz gibi takımlar yüksek seviyede futbol oynuyor. Kadrolarında güçlü oyuncular var. Onlara karşı maçta temkinli hareket edeceğiz" dedi.

Bu açıklama, Özbekistan'ın Kolombiya'ya karşı açık ve riskli bir oyundan ziyade taktik disipline güveneceğini gösteriyor. Rakibe fazla boş alan bırakmamak, savunmada kompakt kalmak ve topu kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkmak "Beyaz Kurtlar" için temel planlardan biri olabilir.

Cannavaro, Kolombiya kadrosunda sadece James Rodriguez'e odaklanmanın hata olacağını belirtti. Güney Amerika ekibinde farklı pozisyonlarda yüksek seviyeli birçok oyuncu olduğunu düşünüyor.

Teknik direktör, "Kolombiya'da sadece James değil, birçok kaliteli futbolcu var" dedi.

Nitekim Kolombiya'da oyunu kuran James Rodriguez'in yanı sıra Luis Diaz gibi hızlı hücumcular, fiziksel olarak güçlü orta sahalar ve uluslararası deneyime sahip savunmacılar mevcut. Özbekistan'ın her hatta maksimum düzeyde dikkatli olması gerekiyor.

Teknik direktör, rakibin maçlarını detaylıca analiz ettiklerini de bildirdi. Cannavaro'ya göre Kolombiya, son dakikaya kadar tempoyu düşürmeyen ve mücadeleyi sürdüren bir takım.

Uzman, "Kolombiya'yı analiz ettik, sonuna kadar oynuyorlar. Biz de kendi potansiyelimizi sergileyerek sahaya çıkacağız" dedi.

Bu nokta Özbekistan için özellikle önemli. Hazırlık maçlarında takım, son dakikalarda konsantrasyon kaybının ağır bedelleri olabileceğini hissetti. Kolombiya'ya karşı ise ilk dakikadan son düdüğe kadar yüksek dikkat ve taktik disiplini korumak gerekiyor.

Basın toplantısında Abbosbek Fayzullaev'in antrenmanlardaki yüklemelerin ağır olduğuna dair sözlerine de değinildi. Cannavaro, büyük hedeflere ulaşmak için zorluklardan geçmenin doğal olduğunu söyledi.

"Eğer bir şeye ulaşmak istiyorsanız, zorluklardan geçmeli ve bunu herkese kanıtlamalısınız. Antrenmanlarda zorlukların olması doğal bir durum" dedi.

Dünya Kupası gibi yüksek seviyeli bir turnuvaya hafif antrenmanlarla hazırlanmak mümkün değildir. Yüksek tempo, fiziksel baskı ve güçlü rakiplere karşı 90 dakikanın üzerinde mücadele edebilmek için futbolcuların antrenmanlarda ağır yüklemeler yapması gerekir. Cannavaro da tam olarak bu prensibe dayanıyor.

İtalyan uzman, Özbekistan'ı ileride ilgi çekici ve heyecanlı maçların beklediğini belirtti. Milli takım, Kolombiya'dan sonra Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile de karşı karşıya gelecek.

Cannavaro, "Bizi çok ilgi çekici ve heyecanlı maçlar bekliyor. Rakiplerimiz de yüksek seviyeli takımlar. Bu turnuvaya ilk kez katılıyoruz, her maçtan keyif almalı ve deneyim kazanmalıyız" dedi.

Teknik direktörün bu sözlerinde baskıyı azaltmanın yanı sıra büyük bir sorumluluk da var. Özbekistan için her maç yeni bir deneyim, her rakip ise milli futbolumuzun gerçek seviyesini test eden bir kriter olacak.

Kolombiya maçı, Özbek futbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri haline gelecek. Milli takım ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak ve tüm dünyaya karakterini, takım ruhunu ve potansiyelini gösterme fırsatı bulacak.

Cannavaro'nun dediği gibi, rakip güçlü ve temkinli olmak şart. Ancak "Beyaz Kurtlar" da sahaya korkuyla değil, potansiyeline güvenerek çıkacak. Tüm Özbekistan ise bu tarihi anları büyük bir heyecanla bekliyor.