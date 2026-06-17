Özbekistan — Kolombiya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Özbek millî futbolseverlerin yıllardır özlemini çektiği, nesillerin hayali olan o büyük gün geldi çattı! Yarın ülkemiz spor tarihinde altın bir sayfa açılacak. Özbekistan millî futbol takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkıyor. Temsilcilerimiz, "Mundial" K Grubu 1. maçında Güney Amerika'nın en güçlü ekiplerinden biri olan Kolombiya millî takımına karşı mücadele edecek.

Tüm Özbek halkının gözünün ve kalbinin uzak Meksika sahalarına çevrilmesi şaşırtıcı değil. Bu karşılaşma, vatanımızın futbolu için gerçek bir tarihi olay olarak yıllıklar arasında yerini alacak.

Efsanevi Azteca Stadyumu ve İngiliz hakem yönetimi

Bu tarihi çarpışma, dünya futbolunun en kutsal ve ünlü mekanlarından biri olan, Pele ve Maradona gibi dahilerin zafer kazandığı, Meksika başkenti Mexico City'deki efsanevi Azteca Stadyumu'nda gerçekleşecek. Böyle görkemli bir arenada heyecanı yenmek, futbolcularımızdan yüksek bir irade gerektiriyor.

Sorumluluğu yüksek olan bu karşılaşmayı yönetme görevi, FIFA tarafından deneyimli hakem ve Premier League yıldızı Anthony Taylor liderliğindeki hakem ekibine emanet edildi. İngiliz hakem yönetiminin, müsabakanın yüksek seviyede ve adil bir şekilde geçmesini sağlayacağını umuyoruz.

Aşağıdaki özel spor ön izleme tablosu aracılığıyla bu tarihi maçın en önemli detaylarını, gruptaki rakipleri ve maç saatini yakından inceleyebilirsiniz:

İlk tarihi adım Yayın ve saat K Grubu içeriği Dünya Kupası 2026 temel detayları • Rakip: Kolombiya millî takımı

• Stadyum: Azteca (Meksika)

• Hakem: Anthony Taylor • Tarih: 18 Haziran (Perşembe)

• Taşkent saati: Saat 07:00'de

• Kanal: Zo‘r TV • Özbekistan

• Kolombiya

• Portekiz

• Kongo DR • Süre: 11 Haziran – 19 Temmuz

• Ev Sahipleri: ABD, Kanada, Meksika

• Son Şampiyon: Arjantin

Sabah yayınını kaçırmayın — Millî takımımıza başarılar dileriz!

Hatırlatmak gerekir ki, 2026 Dünya Kupası müsabakaları bu yıl 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenleniyor. Dünya şampiyonluğu tahtının mevcut sahibi, Lionel Messi liderliğindeki Arjantin millî takımıdır. Grubumuzda temsilcilerimize sadece Kolombiya değil, Avrupa devi Portekiz ve Afrika'nın sert ekibi Kongo DR millî takımları da rakip olarak çıkıyor.

Bu nedenle, gruptan çıkma yolundaki ilk maçta kazanılacak her puan ve atılacak her gol altın değerinde olacaktır. Tarihi mücadele, Taşkent saati ile yarın, 18 Haziran sabahı saat 07:00'de başlayacak. Ülkemiz taraftarları bu heyecan dolu karşılaşmayı Zo‘r TV kanalı üzerinden canlı olarak (İngilizce ve yerel anlatımla) izleyebilecekler.

Zamin spor analistlerinin temennisi: Millî takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk adımının uğurlu ve zaferle dolu olmasını dileriz. Sabah uykusundan feragat edip televizyon başında toplanacak milyonlarca vatandaşımızın duaları ve desteği, gençlerimize ek güç versin. İleri Özbekistan, zafer senin olsun!

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