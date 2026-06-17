Avusturya 28 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda Galibiyete Ulaştı

Avusturya milli futbol takımı, Dünya Kupası'na uzun zamandır beklenen dönüşünü başarıyla başlattı. Ralf Rangnick'in öğrencileri, grup aşamasının ilk maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 28 yıllık bir aradan sonra turnuvadaki ilk üç puanını aldı. Goal.com haberine göre.

Santa Clara'daki "San Francisco Bay Area Stadium" ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Avusturya için tarihi bir öneme sahipti. Takım en son 1998 yılında dünyanın en prestijli turnuvasında yer almıştı ve taraftarlar o zamandan beri bir galibiyet sevinci yaşamamıştı. Goal.com'un haberine göre, Avusturyalılar maçın başlangıcından itibaren inisiyatifi ellerine aldılar.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Romano Schmid sert bir vuruşla skoru açarak takımını öne geçirdi. İlk yarıda %62 topa sahip olan Ralf Rangnick'in ekibi, oyunu tamamen kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak Dünya Kupası'na ilk kez katılan Ürdün milli takımı, kolayca teslim olmaya niyetli olmadığını gösterdi.

İkinci yarıdaki dramatik dönüm noktaları

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Ürdünlüler beklenmedik bir atak geliştirdi. 50. dakikada Ali Olwan ceza sahası içinde boşluk bularak net bir vuruşla durumu eşitledi. Bu gol Avusturya milli takımını biraz panikletti; Marcel Sabitzer ve Sasa Kalajdzic önderliğindeki ataklar, rakibin yoğun savunmasını aşmakta zorlandı.

Durumu değiştirmek isteyen Ralf Rangnick, deneyimli forvet Marko Arnautovic'i sahaya sürdü. Inter ve Stoke City kulüplerinin eski yıldızı 69. dakikada gol atmayı başardı, ancak VAR incelemesi sonucunda Stefan Posch'un hücum sırasında elle oynamış olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

Buna rağmen, Avusturya'nın baskısı 76. dakikada sonuç verdi. Marcel Sabitzer'in kullandığı korner Ürdün savunmasında karışıklığa yol açtı ve Yazan Al-Arab topu kendi kalesine gönderdi. Maçın skorunu ise deneyimli Marko Arnautovic oyun sonunda belirleyerek takımının kritik galibiyetini mühürledi.

Bu galibiyet, Avusturya için G grubunda play-off yolunda iyi bir fırsat yarattı. Ürdün ise mağlup olmasına rağmen, ilk maçında favoriye karşı direnç gösterebileceğini kanıtladı. Gelecek maçlarda Avusturya, gruptaki liderliğini pekiştirmeye çalışacak.