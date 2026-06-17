Barcelona ve Atletico Madrid Arasında Julian Alvarez Krizi: 500 Milyon Euroluk Engel

İspanyol futbolunda yeni bir transfer krizi tırmanıyor. Katalan kulübü Barcelona, Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katma konusunda ciddi bir dirençle karşılaştı. Goal.com'un haberine göre, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Katalanların ilgisine sert bir yanıt vererek futbolcunun fiyatı konusunda taviz vermeyeceğini bildirdi. Goal.com haberi veriyor.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Arjantinli forveti takımın ana golcüsü Robert Lewandowski'nin yerini doldurabilecek uygun bir aday olarak görüyor. Ancak Madrid kulübü yönetimi, yıldızını satmama pozisyonunu güçlendirerek müzakere kapılarını neredeyse tamamen kapattı. Bu durum, iki dev kulüp arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiriyor.

500 milyon euroluk serbest kalma bedeli

Barcelona yönetimi Julian Alvarez için 135 milyon euro ve ek bonuslardan oluşan cazip bir teklif hazırlarken, Enrique Cerezo tüm baskıyı Katalan kulübüne geri çevirdi. Başkan, futbolcuyu transfer etmek isteyen tarafın sözleşmesinde belirtilen 500 milyon euroluk serbest kalma bedelini (release clause) tam olarak ödemesi gerektiğini vurguladı.

"Julian bir Atletico Madrid oyuncusudur. Onu satın almak isteyen kim varsa sözleşmedeki maddeye baksın. Eğer ilgi varsa, o tutarı ödeyip götürürler, aksi takdirde olmaz. Bu yaz transfer döneminin ana konusu haline geliyor gibi görünüyor ancak durum değişmeyecek", diye belirtti Cerezo, El Desmarque'ye verdiği röportajda.

Kulüpler arasındaki "bilgi savaşı"

Transfer etrafındaki durum sadece mali değil, aynı zamanda etik açıdan da sertleşti. Atletico Madrid, yakın zamanda Barcelona yıldızları Lamine Yamal ve Pedri'nin yer aldığı parodi videoları yayınlayarak rakibine göndermelerde bulundu. Madridliler, Katalan kulübünü Julian Alvarez'in transfer değerini düşürmek için "propaganda makinesi" ve kasıtlı olarak yayılan yalan haberler kullanmakla suçluyor.

Kulüp resmi açıklamasında taraftarları Barcelona ile ilgili herhangi bir habere inanmamaya çağırdı. Bu denli açık bir düşmanlık hali, gelecekte kulüpler arasındaki her türlü resmi müzakerenin zehirli bir atmosferde geçeceğinin işaretidir.

İşin ilginç yanı, Julian Alvarez mücadelesinde sadece Barcelona'nın yer almaması. Bilgilere göre, Real Madrid de futbolcu için 150 milyon euroluk dev bir teklifle çıktı ancak Atletico, ezeli rakibine de ret cevabı verdi. Florentino Perez'in yeni "galactico" projesi için Alvarez'in ana hedef olduğu söyleniyor.

Şu an için Barcelona, mali zorluklarına rağmen 135 milyon euroluk teklifle Atletico'yu ikna etmeyi umuyor. Ancak Madrid kulübünün katı pozisyonu ve 500 milyon euroluk talebi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor.