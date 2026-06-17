Bernardo Silva Resmen Real Madrid'e Transfer Oldu

Avrupa transfer piyasasında bir başka büyük ve sansasyonel anlaşma resmen gerçekleşti! Real Madrid, resmi web sitesi aracılığıyla yetenekli ve deneyimli Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu.

Yıllarca İngiltere'de zaferler kazanan futbolcunun Manchester City ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi ve oyuncu, serbest oyuncu statüsünde "Kraliyet Kulübü" kadrosuna katıldı. Bu transferin Madrid devinin orta saha hattını şüphesiz daha da güçlendireceği kesin ve bu haber "Los Blancos"nun milyonlarca taraftarı için gerçek bir bayram hediyesi oldu.

2028'e kadar sözleşme ve astronomik finansal rakamlar

Madrid ekibi ile Portekizli oyun kurucu arasındaki iş birliği, 2028 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme ile mühürlendi. Insider kaynaklardan gelen haberlere göre, transferin finansal detayları oldukça devasa rakamlardan oluşuyor.

Daha önce yayılan güvenilir bilgilere göre, Bernardo Silva'nın İspanya başkentindeki yıllık net maaşı 20 milyon Euro olacak. Ayrıca, serbest oyuncu olarak imza attığı için futbolcuya 10 milyon Euro tutarında bir imza bonusu ödenecek. Transfer sürecinde aktif rol oynayan ünlü menajeri Jorge Mendes ve futbolcunun babasına ise toplamda 10 milyon Euro komisyon ödemesi yapılacak.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla Bernardo Silva'nın Real Madrid ile imzaladığı sözleşme detaylarını ve Manchester City'deki görkemli kariyer istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Real Madrid ile yeni anlaşma Transferin finansal boyutları Geçen sezonun istatistikleri Manchester City mirası (2017'den beri) • Sözleşme süresi: 2028 yazına kadar

• Katılım statüsü: Serbest oyuncu

• Temel amaç: Orta sahayı güçlendirmek • Yıllık maaş: 20 milyon Euro

• Sözleşme bonusu: 10 milyon Euro

• Menajer ve baba komisyonu: 10 milyon Euro • Toplam maç sayısı: 53 maç

• Atılan goller: 3 gol

• Asistler: 5 asist • Toplam kupa: 19 kupa

• Premier League şampiyonluğu: 6 kez şampiyon

• Avrupa zirvesi: 1 UEFA Champions League kupası

Manchester City'deki büyük miras ve yeni meydan okuma

Bernardo Silva, geride kalan sezonda da İngiliz kulübü formasıyla oldukça verimli bir performans sergiledi. "Cityzens" formasıyla tüm turnuvalar dahil toplam 53 maça çıktı, rakip ağları 3 kez sarstı ve takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.

Genel olarak, 2017'den beri Manchester şehrini temsil eden Portekizli orta saha, bu kulüple birlikte dünya futbolunda zirveye ulaştı. İngiliz kulübüyle tam 19 prestijli kupa kaldırmayı başardı. Bunlar arasında en görkemlileri, 6 kez kazanılan Premier League şampiyonluğu ve bir kez ulaşılan hayaldeki UEFA Champions League kupasıdır. Artık bu zengin deneyimini Santiago Bernabéu'da konuşturacak.

Zamin spor yorumcularının değerlendirmesi: Bernardo Silva'nın Madrid'e geçişi, Real Madrid için sadece deneyim değil, aynı zamanda sahada yüksek bir zeka ve yaratıcılık anlamına geliyor. Manchester City'de kazanabileceği tüm kupaları kazanan Portekizli yıldız için "Kraliyet Kulübü", kariyerinde yeni, güzel ve görkemli bir meydan okuma olacak. Madrid taraftarlarını bu transferden dolayı tebrik ederiz!

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