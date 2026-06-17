Luka Modric yeniden Real Madrid forması giyecek mi? Davor Suker'den beklenmedik açıklama

Hırvat futbol efsanesi Davor Suker, deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric'in kariyerinin bir sonraki aşamasında mutlaka Real Madrid'e döneceğini belirtti. Şu anda İtalya'nın Milan takımı forması giyen Hırvat yıldızın geleceği hakkındaki bu haber, spor kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Goal.com haberi veriyor.

RadioMARCA'nın “La Tribu” programına verdiği röportajda Suker, Modric'in Madrid'e dönüşünün neredeyse kesin olduğunu açıkladı. Onun sözlerine göre, "Los Blancos" formasıyla 597 maça çıkan futbolcu için İspanya başkenti her zaman değerli kalacaktır. Goal.com, bu haberi doğrulayarak futbolcunun Milan ile olan sözleşmesinin sona ermekte olduğuna dikkat çekti.

Dünya Kupası sonrası planlar

Luka Modric'in geleceği, büyük ölçüde yaklaşan Dünya Kupası sonuçlarına bağlı görünüyor. Davor Suker'e göre futbolcu, şu anda tüm dikkatini milli takımın İngiltere, Panama ve Gana'ya karşı oynayacağı önemli maçlara vermiş durumda. Eski forvet, “Kesinlikle dönecek, ancak hangi sıfatla olacağını şu an için söyleyemem,” diye ekledi.

Real Madrid taraftarları için Modric sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda kulüp tarihinin en başarılı döneminin sembolüdür. Santiago Bernabéu'ya dönüşünün sadece sahada değil, aynı zamanda kulüp yönetimi veya teknik ekipte de gerçekleşebileceğine dair tahminler mevcut. Suker, bu konudaki soruları gülümseyerek yanıtlayarak detayları gizli tutmayı tercih etti.

Modric'in Real Madrid kadrosundaki başarıları hayranlık uyandırıcı derecede zengin:

6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu;

4 kez İspanya şampiyonluğu;

5 kez UEFA Süper Kupası;

4 kez Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu.

Ayrıca 2018 yılında Ballon d'Or, FIFA Yılın Futbolcusu ve UEFA Yılın Oyuncusu ödüllerini kazanarak efsanevi statüsünü pekiştirmişti. Madrid'e dönüşünün, kulübün genç orta saha oyuncuları için büyük bir deneyim okulu olacağı şüphesiz.

Şu an için Modric, Milan formasıyla İtalya Serie A mücadelelerinde yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Ancak futbol dünyası, Dünya Kupası'nın sona ermesini ve Hırvat yıldızın Madrid'e dönüşüyle ilgili resmi açıklamayı merakla bekliyor. Bu transfer veya dönüşün, spor dünyasının yıl içindeki en duygusal olaylarından biri olması bekleniyor.