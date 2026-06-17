Barcelona ve Real Madrid Arasındaki Gerilim Tırmandı: Katalanlar Resmi Önlem İstiyor

·30·Spor
Barcelona ve Real Madrid Arasındaki Gerilim Tırmandı: Katalanlar Resmi Önlem İstiyor

İspanyol futbolunun iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid arasındaki ilişkiler, diplomatik düzeyden hukuki çatışma aşamasına geçti. Katalan kulübü, ülke futbol yönetiminden Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkında resmi olarak sert önlemler alınmasını talep etti. Goal.com, kulübün basın servisinin yayınladığı açıklamaya dayanarak bu haberi aktarıyor. Goal.com haberi veriyor.

Barcelona Başkan Yardımcısı Rafael Yuste; La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzan ve Hakemler Teknik Komitesi (CTA) Başkanı Francisco Soto'ya resmi bir mektup gönderdi. Mektupta, Florentino Perez'in son açıklamaları, İspanyol futbolunun itibarına ve hakem camiasının bağımsızlığına yapılmış ciddi bir saldırı olarak değerlendirildi.

Perez'in Suçlamaları ve Negreira Davası

Gerginliğe, Florentino Perez'in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde verdiği sansasyonel röportajlar neden oldu. Madrid başkanı, açıklamalarında Barcelona ile ilişkilerin tamamen koptuğunu vurgulayarak bunu "sistemli yolsuzluk" ile açıkladı. Perez, Katalanların hakemler komitesinin eski bir görevlisine ödeme yaptığına dair yıllardır süregelen "Negreira Davası" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Barcelona yönetimi bu suçlamaların tamamen asılsız ve yalan olduğunu belirtiyor. Kulübe göre bu tür beyanlar sadece "Bordo-Mavililer"in onuruna zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm profesyonel futbol sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Bu nedenle kulüp yetkilileri, düzenleyici kurumlardan durumun hukuki olarak değerlendirilmesini ve koordineli önlemler alınmasını talep ediyor.

Sportif Başarısızlıkları Gizleme Çabası mı?

Rafael Yuste, mektubun yanı sıra Florentino Perez'in eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Yuste'ye göre, Real Madrid Başkanı'nın bu agresif retoriğinin arkasında, kulübün son iki yıldaki yerel ligdeki başarısızlıklarını gizleme isteği yatıyor. Yuste, bu girişimleri "acınası ve yalanlarla dolu bir manevra" olarak nitelendirdi.

"Florentino Perez'in sözleri bana çok tuhaf geldi. Bu, iki yıldır devam eden sportif talihsizlikleri örtbas etmek için yapılan sıradan bir girişimdir. Bu tür yöntemler onu hiçbir sonuca ulaştırmayacaktır," diyor Barcelona Başkan Yardımcısı.

Şu anda İspanyol futbol kamuoyu, La Liga ve Federasyon'un bu başvuruyu nasıl karşılayacağını bekliyor. El Clasico rakipleri arasındaki bu çatışmanın sadece sahada değil, mahkeme salonlarında da devam etme olasılığı yüksek. İspanya şampiyonasının gelecek sezonki prestijini etkileyebilecek olan bu süreç, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

BarcelonaReal MadridFlorentino PerezLa Ligaİspanya Futbolu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Üç Yayın Kolombiya Maçı İçin Özbekistan'ın Muhtemel Kadrosunu Tahmin EttiÜç Yayın Kolombiya Maçı İçin Özbekistan'ın Muhtemel Kadrosunu Tahmin EttiBugün, 18:50Dani Ceballos Real Madrid ile sözleşmesini feshetti: Orta saha oyuncusu memleketine dönüyorDani Ceballos Real Madrid ile sözleşmesini feshetti: Orta saha oyuncusu memleketine dönüyorBugün, 18:30Inter kaleci pozisyonunu güçlendiriyor: Ivan Provedel Milano kulübüne transfer oluyorInter kaleci pozisyonunu güçlendiriyor: Ivan Provedel Milano kulübüne transfer oluyorBugün, 18:16Sebastien Desabre Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Sözler VerdiSebastien Desabre Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Sözler VerdiBugün, 18:07Özbekistan'ın rakibi Kolombiya milli takımı hakkında neler bilinmeli?Özbekistan'ın rakibi Kolombiya milli takımı hakkında neler bilinmeli?Bugün, 17:51Luka Modric yeniden Real Madrid forması giyecek mi? Davor Suker'den beklenmedik açıklamaLuka Modric yeniden Real Madrid forması giyecek mi? Davor Suker'den beklenmedik açıklamaBugün, 17:34
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin