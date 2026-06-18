Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası başlangıcındaki başarısızlığın ardından sahayı terk etti

Portekiz milli takımının efsanevi forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Kongo DR'ye karşı oynanan karşılaşmanın ardından memnuniyetsizliğini gizleyemedi. Houston'da oynanan müsabaka beklenmedik bir şekilde 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca, 41 yaşındaki kaptan, takım arkadaşlarının aksine taraftarlarla vedalaşmadan soyunma odasına yöneldi. Goal.com haberine göre .

Karşılaşma Portekiz için oldukça başarılı başlamıştı. Roberto Martinez'in öğrencileri, maçın hemen başında Joao Neves'in golüyle öne geçti. Ancak Yoane Wissa'nın attığı cevap golü Portekizlilerin planlarını bozdu. Goal.com'un haberine göre, final düdüğü çaldıktan sonra Cristiano Ronaldo sahada bir dakika bile kalmak istemedi.

Kaptanın memnuniyetsizliği ve takım ruhu

Portekiz milli takımının diğer üyeleri, maçtan sonra stadyumu dolduran binlerce taraftara teşekkür etmek için sahada kaldılar. Futbolcular, Houston'daki arenayı kırmızı-yeşile boyayan tutkulu taraftarlara saygılarını sunarken, Ronaldo başı eğik bir şekilde tünele doğru ilerledi. Yol boyunca rakip teknik heyetten bir kişiyle tokalaşmış olsa da, geleneksel teşekkür turuna katılmadı.

Bu durum, Ronaldo'nun sadece sonuçtan değil, aynı zamanda kendi performansından da memnun kalmamasıyla açıklanıyor. Forvet oyuncusu maç boyunca birkaç net fırsatı değerlendiremedi. 2006'dan beri altıncı kez Dünya Kupası'nda yer alan yıldız için bu turnuva özel bir önem taşıyor. Şimdiye kadar Dünya Kupası kapsamında 23 maça çıkarak 8 gol ve 2 asist yaptı.

Sıradaki rakip — Özbekistan

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez, turnuva öncesi verdiği röportajda gruptaki her puanın önemli olduğunu vurgulamıştı. Uzman isim, "Berabere kalırsak bu bir felaket, kaybedersek dünyanın sonu olur" demişti. Maçtan sonra ise durumun sakinlikle analiz edilmesi gerektiğini ve bunun Dünya Kupası'nın bir parçası olduğunu belirtti.

Şimdi Portekiz milli takımı tüm dikkatini bir sonraki maça odaklamak zorunda. Gruptaki durumu düzeltmek için sıradaki maçta Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacaklar. Grup aşamasının son karşılaşması ise Kolombiya'ya karşı olacak. Özbek futbolseverler için Ronaldo'nun bu durumu ve takımının puan kaybetmesi, gelecek maç öncesi ek bir merak unsuru oluşturuyor.