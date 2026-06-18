Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu takım çıkarını geri plana itmekle suçladı

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Thierry Henry, Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kongo DR ile oynadığı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu sert bir şekilde eleştirdi. Houston'daki "NRG Stadium"da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan mücadele, Portekizliler için beklenmedik bir puan kaybına dönüştü. Henry'ye göre, takımın galibiyete ulaşamamasının temel nedeni Ronaldo'nun sahadaki yanlış hareketleriydi. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Thierry Henry, Fox News kanalındaki analiz programında Cristiano Ronaldo'nun takım oyunundan ziyade kişisel rekorlarına daha fazla odaklandığını belirtti. 41 yaşındaki forvet, bu maçta sahaya çıkarak Dünya Kupaları tarihindeki en yaşlı oyuncu olsa da, verimliliği uzmanlar arasında büyük şüpheler uyandırıyor.

Taktik hata ve kişisel çıkar

Henry, maçın ikinci yarısındaki spesifik bir pozisyonu örnek gösterdi. Joao Cancelo topla hareket halindeyken, Ronaldo boş alan yaratmak yerine Bruno Fernandes'in yoluna çıktı. "En önemli şey takımın gol atmasıdır, sizin değil. Ronaldo gol atmayı çok istediği için Bruno Fernandes'e ulaşması gereken pas yolunu kapattı. Eğer savunmacıyı üzerine çekip ceza sahasına doğru koşsaydı, Bruno boş kaleyi kolayca avlayabilirdi", diyor eski Fransız yıldız.

Analizlere göre, Cristiano Ronaldo'nun sahadaki sezgileri bu kez onu yanılttı. Topu kendisinin alması konusundaki ısrarı, hücumun mantıklı sonucuna engel oldu. Henry bu durumu açıklarken, savunmacılar için böyle bir pozisyonda hareket etmenin çok daha kolaylaştığını ve Portekiz hücumunun keskinliğini kaybettiğini ekledi.

İstatistikler de Henry'nin eleştirilerini doğruluyor. Ronaldo, tüm maç boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut bile gönderemedi. Bu, onun uzun yıllara dayanan uluslararası kariyerindeki en kötü performanslardan biri olarak kayıtlara geçti. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılıp rekor kırmayı hedefleyen forvetin sahadaki gerginliği net bir şekilde gözlemlendi.

Takım arkadaşları arasındaki anlaşmazlık

Maç boyunca sadece uzmanların değil, sahadaki futbolcuların da Ronaldo'nun hareketlerinden memnun olmadığı hissedildi. Özellikle Bruno Fernandes'in birkaç kez memnuniyetsiz bir tavırla ellerini salladığı ve takım arkadaşından boş alan yaratmasını istediği kameralara yansıdı. Henry'ye göre, takımın iki lideri arasındaki bu tür anlaşmazlıklar Portekiz'in genel oyununa olumsuz etki ediyor.

Portekiz milli takımı için 2026 Dünya Kupası elemeleri başlangıcı beklendiği gibi gitmedi. Kongo DR gibi underdog olarak görülen bir takımla berabere kalınması, teknik direktör ve lider oyuncular üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Gelecek maçlarda Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'deki yeri ve takım taktiğine ne kadar uyum sağlayacağı şüphesiz ana tartışma konusu olmaya devam edecek.