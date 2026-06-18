Cristiano Ronaldo, Kongo beraberliğinin ardından Portekiz milli takımını savundu

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na beklenmedik bir sonuçla başladı. Kongo DR milli takımına karşı oynanan maçta 1-1'lik skor kaydedildikten sonra, takım kaptanı Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarını eleştirilere karşı savundu. Houston'daki stadyumda oynanan karşılaşmanın ardından efsanevi forvet, takımın oyununda herhangi bir eksiklik olmadığını vurguladı. Goal.com haberine göre.

Maç sona erdiğinde Ronaldo sahayı gözyaşları içinde ve sinirli bir şekilde terk etmiş olsa da, daha sonra gazetecilerle yaptığı görüşmede daha sakin bir tavır sergiledi. Goal.com'un haberine göre, 41 yaşındaki forvet Sport TV kanalına verdiği röportajda: "Ne eksikti? Hiçbir şey eksik değildi, bu futbol. Portekiz kazanabilirdi de kaybedebilirdi de. Maç her iki tarafa da dönebilecek bir durumda geçti", diyerek takım arkadaşlarını destekledi.

Rekorlar ve tarihi sonuçlar

Bu karşılaşma Cristiano Ronaldo için sadece sıradan bir maç değil, tarihi bir olay haline geldi. Sahaya çıktığı an, ülkesi adına oynayan en yaşlı futbolcu rekorunu tazeledi ve bu konuda eski takım arkadaşı Pepen'i geride bıraktı. Ayrıca, altıncı Dünya Kupası'na katılarak bu alanda Lionel Messi ile eşitlendi.

Ronaldo, Dünya Kupaları tarihindeki en yaşlı ikinci saha oyuncusu oldu. Şu anda sadece Kamerunlu efsane Roger Milla'nın (42 yaş, 39 gün) gerisinde yer alıyor. Buna rağmen, forvetin kişisel istatistikleri takım sonucunun gölgesinde kaldı. Kongo DR maçında birkaç net fırsatı değerlendiremedi ve büyük turnuvalardaki golsüz serisini 10 maça çıkardı.

Sıradaki rakip — Özbekistan

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez ve öğrencileri artık tüm dikkatlerini gruptaki sonraki maçlara vermeliler. Ronaldo, sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslenerek, "Bu beklediğimiz bir başlangıç değildi ama henüz hiçbir şey bitmedi. Başınızı dik tutun ve bir sonraki maça odaklanın", çağrısında bulundu.

Portekizliler için grup aşamasındaki bir sonraki karşılaşma kritik önem taşıyor. Çünkü sıradaki rakipleri Özbekistan milli takımı olacak. Gruptan çıkma kaderini belirleyecek bu maçın ardından takım, Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası şampiyonluğu, Cristiano Ronaldo'nun zengin koleksiyonundaki tek eksik ödül olmaya devam ediyor, bu nedenle her puan onun için hayati önem taşıyor.