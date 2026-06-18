Luis Dias Özbekistan Maçında Tarihi Rekor Kırdı

·96·Spor
Luis Dias Özbekistan Maçında Tarihi Rekor Kırdı

Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası, daha ilk turdan parlak rekorlara ve unutulmaz tarihi anlara sahne oluyor. Turnuvanın K Grubu 1. turu kapsamında oynanan Kolombiya ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma (3:1), sadece hemşehrilerimizin tarihi çıkışı değil, aynı zamanda dünya futbol yıldızlarının fenomenal performanslarıyla da hafızalara kazındı. Maçın şüphesiz en parlak kahramanı olan Kolombiya milli takımının lideri Luis Dias, sahada gerçek bir şov sergiledi.

Almanya'nın ünlü Bayern Münih kulübünün renklerini başarıyla savunan bu yetenekli orta saha oyuncusu, "beyaz kurtlar"a karşı oynanan maçta milli takımının galibiyetini kesinleştirdi.

Hem gol hem asist: 60 yıllık rekor altüst oldu

Karşılaşma boyunca yüksek kalitesi, hızlı baskınları ve milimetrik paslarıyla dikkat çeken Luis Dias, gelecek Dünya Kupası'ndaki ilk adımını oldukça verimli bir şekilde attı. Maçın 40. dakikasında tam olarak onun çevik hareketleri ve isabetli pası sonrası Kolombiyalılar skoru açmayı başardı. İkinci yarıda temsilcilerimiz dengeyi sağladığında ise Dias yeniden sahneye çıktı. Oyunun 65. dakikasında ülkemizin savunmacılarını geride bırakarak Özbekistan kalesini hedef aldı ve takımını yeniden öne geçirdi — 2:1.

Böylece Luis Dias, Dünya Kupaları tarihinde Kolombiya milli takımı formasıyla çıktığı ilk maçta hem gol atan hem de asist yapan tarihteki ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Belirtmek gerekir ki, Dünya Kupaları'nda bu tür istatistikler ancak 1966 yılından beri resmi olarak tutulmaktadır ve bugüne kadar hiçbir Kolombiyalı efsane ilk maçında böyle bir sonuç elde edememişti.

Aşağıdaki resmi spor tablosu aracılığıyla Bayern Münih yıldızı Luis Dias'ın Kolombiya milli takımındaki genel ve tarihi istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuvadaki tarihi konumu

Özbekistan maçındaki katkısı

Milli takımdaki genel istatistikleri

Şu an oynadığı kulüp

• Kolombiya tarihinin mutlak rekor sahibi!


• 1966'dan beri ilk kez kaydedilen sonuç.

40. dakika: Asist


65. dakika: Şık golün sahibi


Sonuç: Maçın kaderini belirledi.

Toplam maç: 75 maç


Toplam gol sayısı: 23 gol


Not: Bu onun Dünya Kupası'ndaki ilk maçıydı!

Kulüp: Bayern Münih (Münih, Almanya)


Konumu: Kulüp ve milli takımın baş yıldızı.

Golcünün uzun zamandır beklenen Dünya Kupasılelele debütü

Genel olarak 29 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar milli takım formasıyla toplam 75 maçta sahaya çıkmış ve rakiplerin kalesine 23 gol atmayı başarmıştı. Ancak, kariyeri boyunca dünya devlerinin savunmalarını yıkan Münih kulübünün bugünkü lideri, bugüne kadar Dünya Kupaları'nın final aşamasında oynama şansı bulamamıştı. 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçı ise onun için sadece beklenen bir başlangıç değil, gerçek bir zafer olarak başladı.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Luis Dias'ın sahadaki bu kozmik düzeydeki oyunu ve soğukkanlılığı, Kolombiya'nın bu turnuvada çok ileriye gideceğinin göstergesidir. Ne yazık ki, bu tarihi rekor tam da bizim milli takımımızla olan maçta gerçekleşti. Ancak, gençlerimiz dünya çapındaki bu tür "gol makinelerine" karşı nasıl oynanması gerektiği konusunda büyük bir deneyim kazandılar. Sonraki turlarda Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçlarında temsilcilerimizden aynı azmi bekliyoruz!

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Luis DiazKolombiyaÖzbekistanBayern MünihFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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