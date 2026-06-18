Declan Rice sakatlandı mı? Thomas Tuchel ve futbolcu durumu netleştirdi

Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan'a karşı sahayı topallayarak terk eden İngiltere milli takımı ve Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice'ın durumu belli oldu. 4-2'lik galibiyetle sonuçlanan karşılaşmanın 72. dakikasında futbolcunun oyundan alınması, taraftarlar ve Londra kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta arasında ciddi endişeler yaratmıştı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, maç sonrası basın toplantısında bu kararı açıkladı. Alman teknik adama göre, Rice'ı oyundan alma amacı onu daha ciddi bir sakatlıktan korumaktı. Goal.com'un haberine göre Tuchel, futbolcunun hareketlerinde bir rahatsızlık hissetti ve kendisiyle istişare ederek değişikliği gerçekleştirdi.

Thomas Tuchel'in açıklamaları

"Declan birkaç kez beklenmedik şekilde top kaybetti ve onda bir rahatsızlık olduğunu gördüm. Ona sorduğumda, belinin alt kısmında ve üst bacağında ağrı olduğunu söyledi. Risk almak istemedim. Declan'ı oyundan çıkarmayı asla istemem ama bu sefer onu korumak gerekiyordu. Bence Reece James onu orta sahada başarıyla doldurdu ve harika bir oyun sergiledi", dedi Thomas Tuchel.

Ayrıca teknik direktör, futbolcuyla soyunma odasında konuştuğunu ve Rice'ın her şeyin yolunda olduğuna onu ikna ettiğini belirtti. Teknik direktöre göre bu endişe verici düzeyde büyük bir sorun değil ve sağlık ekibi futbolcuyu kısa sürede sıradaki maçlara hazırlayacak.

Futbolcu ne diyor?

27 yaşındaki orta saha oyuncusu da gazetecilerle yaptığı görüşmede endişeye yer olmadığını belirtti. Onun sözlerine göre, bu ağrılar sezon sonundan beri onu takip ediyor. Bilindiği üzere, Arsenal formasıyla Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ederken bile Rice, birkaç hafta boyunca özel iğneler yardımıyla sahaya çıkmıştı.

"Her şey yolunda, her şey mükemmel. Bunlar sadece sezonun ikinci yarısında beni zorlayan küçük ağrılar. Bu sadece bir önlemden ibaretti. Gana milli takımına karşı oynanacak sıradaki maçta tekrar sahada olmaya hazır olacağım", diye belirtti Declan Rice, ITV kanalına verdiği röportajda.

Hatırlatalım, Hırvatistan ile oynanan heyecan verici maçta İngiltere milli takımı, ikinci yarıda iradesini ortaya koyarak net bir galibiyet elde etti. Harry Kane, takımın oyununun devre arası talimatlarından sonra tamamen değiştiğini ve futbolcuların gerçek güçlerini gösterebildiklerini kaydetti.