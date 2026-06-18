Liverpool Transfer Pazarında Newcastle'ı Geride Bıraktı: Viktor Munoz Anfield Yolunda

İngiltere ekibi Liverpool, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. Merseyside temsilcisi, Osasuna'nın kanat oyuncusu Viktor Munoz'un sözleşmesindeki 40 milyon euro (34,6 milyon sterlin) tutarındaki serbest kalma bedelini ödemeye karar verdi. BBC bu haberi bildirirken, Goal.com da haberi aktarıyor.

Bu transfer Liverpool için sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda rekabette galip gelmek açısından da büyük önem taşıyor. Zira 22 yaşındaki İspanyol yetenek için Newcastle United da ciddi bir mücadele veriyordu. Ancak 'Kırmızılar' hızlı hareket ederek transfer yarışında 'Sakalar'yı geride bırakmayı başardı.

Iraola döneminin ilk transferi

Viktor Munoz'un, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki ilk transfer olması bekleniyor. Bu ay başında takımın başına geçen İspanyol teknik adam, vatandaşı olan oyuncunun yeteneklerini yüksek değerlendirdi. Munoz'un hızı, dripling yeteneği ve hücumun farklı noktalarında oynayabilmesi, Iraola'nın taktik şemalarına tam olarak uyuyor.

Futbolcu şu anda İspanya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'na katılmak üzere ABD'de bulunuyor. Liverpool yönetimi, transferi hızlandırmak amacıyla sağlık ekibini okyanus ötesine gönderdi. Bu adım, transfer sürecini hızlandırmak ve beklenmedik engelleri önlemek amacıyla atıldı.

Newcastle için bu beklenmedik bir darbe oldu. Takım, Anthony Gordon'u Barcelona'ya sattıktan sonra, Munoz'u onun yerine ana aday olarak görüyordu. Haberlere göre, Newcastle temsilcileri futbolcuyla görüşmelerin son aşamasına gelmişti ancak Liverpool'un serbest kalma bedelini tam olarak ödeme teklifi durumu tamamen değiştirdi.

Goal.com'un bilgilerine göre, Osasuna yönetimi Liverpool ile anlaşmaya karşı değil, çünkü İngiliz kulübü sözleşmedeki maddeyi kullanarak müzakere sürecini devre dışı bıraktı. Artık Newcastle, hücum hattını güçlendirmek için başka seçenekleri değerlendirmek zorunda.

Viktor Munoz, geçtiğimiz sezon La Liga'daki etkileyici performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmişti. Premier League'e geçişi, kariyerinde şüphesiz yeni bir sayfa açacak. Liverpool taraftarları ise yeni teknik direktör ve yeni forvetle önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışına geri dönmeyi hedefliyor.