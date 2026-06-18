Ronaldo'nun Ailesi Portekiz Milli Takımı'nın Galibiyetinin Çalındığını İddia Ediyor

·42·Spor
Ronaldo'nun Ailesi Portekiz Milli Takımı'nın Galibiyetinin Çalındığını İddia Ediyor

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kongo DR'ye karşı oynadığı maçtaki beklenmedik beraberlik (1:1) büyük yankı uyandırdı. Bu karşılaşmada Cristiano Ronaldo kariyerinin en kötü performanslarından birini sergilemiş olsa da, yakınları suçu futbolcudan uzaklaştırmaya çalışıyor. Özellikle efsanevi forvetin kız kardeşleri, sosyal medya üzerinden milli takımı savunurken hakem kararlarını ve takım oyununu eleştirdi. Goal.com'un haberine göre.

Karşılaşma boyunca Cristiano Ronaldo topa sadece 25 kez dokundu ve bu, onun büyük turnuvalardaki en düşük istatistiği olarak kaydedildi. Ayrıca, büyük turnuvalardaki golsüz serisi 10 maça ulaştı. Buna rağmen, futbolcunun ablası Elma Aveiro Instagram sayfasında Portekiz'in galibiyetinin çalındığını belirtti. RMC'nin haberine göre, saha dışındakilerin baskıyı anlamadığını ve sonucun adaletsiz olduğunu yazdı.

Aile üyelerinin sert tepkisi

Katia Aveiro da ağabeyini savunmakta geri kalmadı. Record gazetesinin aktardığı bilgilere göre, takımın taktik hatalarına dikkat çekti. Katia, futbolcuların birbirine pas vermeyi ve kontra atağa çıkmayı sanki unutmuş gibi göründüğünü, oyunun ağırlıklı olarak savunma ve orta sahada geçtiğini tuhaf bulduğunu belirtti. O da Elma gibi "kötü başlangıç, iyi sonla biter" diyerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak futbol uzmanları ve efsaneleri, Ronaldo'nun oyunu hakkında oldukça sert görüşlere sahip. Arsenal efsanesi Thierry Henry, Fox Sports yayınında 41 yaşındaki forvetin hareketlerinin takım dinamiğini olumsuz etkilediğini vurguladı. Henry'ye göre, Ronaldo'nun gol atma konusundaki aşırı hırsı diğer futbolcuları, özellikle de Bruno Fernandes'i engelliyor.

"Her ne olursa olsun gol atmak istediği için Bruno Fernandes'in yolunu kapatıyor. Sahada sen değil, takım gol atmalı", diyerek Henry sert eleştirilerini dile getirdi. Bu görüş sosyal medyada da geniş destek buldu; birçok taraftar Roberto Martinez'in takımının tek bir oyuncuya aşırı bağımlı olmasından endişe ediyor.

Portekiz milli takımı için 2026 Dünya Kupası yolundaki bu başlangıç beklenmedik bir darbe oldu. Al-Nassr yıldızının fiziksel durumu ve verimliliği hakkındaki tartışmaların gelecek maçlar öncesinde daha da artacağı kesin. Artık takımın sadece sonucu değil, sahadaki iç atmosferi ve taktik dengeyi de yeniden gözden geçirmesi gerekecek.

Cristiano RonaldoPortekiz2026 Dünya KupasıFutbolThierry Henry
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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