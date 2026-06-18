Jude Bellingham Eleştirilere Cevap Verdi: Real Madrid Yıldızı Hatalarını Kabul Etti

İngiltere milli takımı ve Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası kapsamındaki Hırvatistan maçının ardından kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. İngiltere'nin 4-2'lik galibiyetinde büyük pay sahibi olan futbolcu, son aylarda etrafında oluşan gürültüye ve baskıya rağmen tüm odağını takım sonucuna verdiğini belirtti. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre Bellingham, maç sona erdikten sonra gazetecilerle yaptığı röportajda sahadaki performansına ve eleştirmenlerin görüşlerine değindi. Futbolcu, zaman zaman eleştirileri hak edecek oyunlar sergilediğini açıkça kabul ederek, bunun modern futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Sözlerine göre, dış baskılar onun vatanına hizmet etme onurunu hissetmesine engel olamaz.

Eleştiriler ve Sorumluluk Hissi

"Şahsen tüm gürültüyü bir kenara itip ülkeme ve takım arkadaşlarıma galibiyet kazandırmak için ne kadar sadık olduğumu göstermek keyifliydi. Milli takıma yardımcı olmak benim için en büyük onur ve dışarıdaki konuşmalar bunu değiştiremez", dedi Jude Bellingham maç sonrası verdiği röportajda.

Real Madrid formasıyla sergilediği parlak performanslar nedeniyle Bellingham'dan beklentiler oldukça yüksek. Bu durum, genellikle her hatasının geniş çapta tartışılmasına neden oluyor. Futbolcu bu durumu anladığını ve kimseye karşı kin beslemediğini ifade etti. "Futbolcu olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Hakkımda kötü konuşanlara kırgın değilim çünkü bazen bunu hak ediyorum. Bugün insanlara kim olduğumu hatırlatmak güzel oldu", diye ekledi.

Dallas'ta oynanan bu maçta Bellingham, sadece gol atmakla kalmayıp sahanın her noktasında aktif rol almasıyla dikkat çekti. Topsuz oyun ve savunmadaki disiplini, İngiltere milli takımının orta sahada tam kontrol sağlamasına olanak tanıdı. Bu durum, taktik disiplinine şüpheyle yaklaşan uzmanlar için yerinde bir cevap oldu.

Bellingham'ın bu itirafları futbolseverler için dikkat çekici. Zira dünya çapındaki yıldızların kendilerini geliştirmeleri ve eleştirileri doğru karşılamaları, genç oyuncular için örnek teşkil ediyor. Real Madrid orta saha oyuncusunun turnuvanın sonraki aşamalarında da takımının ana lideri olmaya devam etmesi bekleniyor.