Abduqodir Husanov, Özbekistan — Kolombiya maçında yaralanan kameramanı ziyaret etti
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Özbekistan milli takımı dün FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Kolombiya'ya karşı oynadı. Karşılaşma sırasında savunmacımız Abduqodir Husanov, top mücadelesine girdiği pozisyonlardan birinde saha kenarında çalışan yayın kameramanıyla çarpıştı.
Olaydan sonra kameramanın sağlık durumu ve genel hali hakkında bilgi alındı. Ayrıca kendisine Abduqodir Husanov imzalı özel bir forma hediye edildi. Özbek savunmacı, kameramana acil şifalar dileyerek samimi temennilerini iletti.
Özbekistan ile Kolombiya arasındaki karşılaşmanın, Kolombiya milli takımının 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandığını hatırlatırız.
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