Jonathan David'in Hat-trick'i Onu Messi ile Eşitledi

Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası'nda bir başka büyük ve gollü sonuç kaydedildi. Turnuvanın 2. turunda Katar milli takımına karşı mücadele eden Kanada milli takımı, rakiplerine şans tanımayarak 6-0'lık ezici bir galibiyet elde etti. Bu etkileyici karşılaşmanın mutlak kahramanı ve maçın oyuncusu Kanada forveti Jonathan David seçildi.

Jonathan David'den gol şovu ve gol krallığı yarışı

İtalya'nın Juventus kulübü forması giyen 26 yaşındaki yetenekli forvet, Katar maçında gerçek bir gövde gösterisi yaptı. Rakip kaleyi üç kez doğru hedefleyerek Dünya Kupası 2026'nın ilk hat-trick'lerinden birine imza attı ve takımının başarısını perçinledi.

Bu skorla birlikte David, turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. Şu anda Dünya Kupası 2026 gol krallığı listesinde efsanevi Lionel Messi ile aynı sayıya sahip olarak zirvede yer alıyor.

Dünya Kupası rekoru: Dünya Kupası 2026'nın en farklı skorları

Kanada milli takımının Katar karşısında aldığı 6-0'lık galibiyet sadece takım için tarihi olmakla kalmadı, aynı zamanda mevcut Dünya Kupası'nın rekorlar sayfasına geçti. Bu sonuç, daha önce kaydedilen bir başka maçla birlikte turnuvanın en farklı galibiyeti olarak yer alıyor.

Karşılaşma Skor Averaj Maçın Kahramanı Kanada — Katar 6:0 +6 Jonathan David (Hat-trick) Almanya — Curaçao 7:1 +6 Almanya hücum hattı

Spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Kanada milli takımı, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda beklenenden daha agresif ve hücumcu bir futbol sergiliyor. Jonathan David'in Juventus'taki harika formunu milli takıma da taşıması, Kuzey Amerikalıların play-off şanslarını önemli ölçüde artırıyor. Lionel Messi ile Dünya Kupası 2026 "altın ayakkabı" için başladığı uzaktan düello ise turnuvaya ayrı bir heyecan katıyor.

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