2026 Dünya Kupası Favorileri: Goal Portalı Güncellenmiş Sıralamayı Yayınladı
Futbol dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Goal spor portalı, 2026 Dünya Kupası'nın 1. turunun ardından turnuvanın şampiyonluk adayları sıralamasını (Power Rankings) güncelledi.
Buna göre, mevcut dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, ilk turda Cezayir karşısında aldığı net galibiyetin (3:0) ardından liderliğini korudu. Lionel Messi önderliğindeki "albiseleste", turnuvanın hâlâ en büyük favorisi konumunda.
2026 Dünya Kupası şampiyonluk adayları Top 10 milli takım:
Sıra
Milli Takım
Statü ve Turnuvadaki Durumu
1
Arjantin
Mevcut şampiyon, ilk turda Cezayir'i mağlup etti (3:0)
2
Son yılların en istikrarlı ve güçlü kadrosu
3
İngiltere
Yıldızlarla dolu kadroya sahip ana adaylardan biri
4
İspanya
Teknik ve hızlı futbol sergileyen takım
5
Almanya
Curaçao karşısında alınan farklı galibiyetten (7:1) sonra üst sıralarda
6
Portekiz
Genç ve deneyimli futbolcuların harika dengesi
7
Brezilya
Her zaman şampiyonluk için mücadele eden "pentacampeonlar"
8
Fas
Afrika kıtasının şu anki en tehlikeli temsilcisi
9
Norveç
Top 10'daki en beklenmedik ve dikkat çekici takım
10
Hollanda
Avrupa'nın güçlü taktik disipline sahip temsilcisi
Spor analistlerinin dikkatini çeken noktalar:
Sıralamanın üst kısmında geleneksel devler (Arjantin, Fransa, İngiltere) yer alsa da, Fas ve özellikle Norveç milli takımlarının ilk on içinde yer alması, bu Dünya Kupası'nda güç dengelerinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Artık devlerin sadece isimleriyle kolayca galibiyet alabileceği dönem geride kaldı.
Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaşıyor. Sizce bu güçlü onlu arasından hangi takım sonunda kupayı havaya kaldıracak? Dünya Kupası günlüklerini ve en son içgörüleri bizimle takip etmeye devam edin!
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