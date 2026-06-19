İngiltere Milli Takımı'nda Müjdeli Haber: Harry Kane ve Declan Rice Dönüyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Hırvatistan karşısında alınan net galibiyetin ardından, İngiltere Milli Takımı taraftarları ana yıldızların sağlık durumu konusunda ciddi endişelere kapılmıştı. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel, Gana ile oynanacak kritik maç öncesinde tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Takım kaptanı Harry Kane ve orta saha oyuncusu Declan Rice sıradaki maçta yer almaya hazır. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Teksas'ta oynanan ve 4-2 sonuçlanan Hırvatistan maçında Harry Kane, attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağlamıştı. Ancak maç sonrası forvetin sol ayağının bandajlı şekilde görülmesi, sakatlandığına dair söylentileri artırdı. Ayrıca Declan Rice, maçın 72. dakikasında kendisini rahatsız hissettiği için sahayı terk etmişti.

Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktörün açıklaması

İngiltere Milli Takımı sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonucunda, Harry Kane'in ayağındaki sorunun ciddi olmadığı, durumun sadece kas yorgunluğu (kramp) ile ilgili olduğu belirlendi. Declan Rice'ın oyundan alınması ise sadece bir önlem olarak değerlendirildi. Goal.com'un haberine göre, futbolcuların durumu Gana maçında yer almaları için tamamen uygun.

Thomas Tuchel, maç sonrası basın toplantısında duruma açıklık getirdi. Alman teknik adam, "Declan bel bölgesinde ve diz altı tendonlarında hafif bir rahatsızlık hissettiğini söyledi. Skor avantajımız olduğu için risk almak istemedik ve onu korumak adına oyundan aldık. Maçtan sonra kendisini iyi hissettiğini onayladı, endişelenecek bir durum yok" dedi.

Bu haber İngiltere için çok kritik, çünkü Harry Kane, Tuchel'in hücum hattındaki merkezi figür olmaya devam ediyor. Onun gol sezme yeteneği ve liderlik özellikleri, Gana karşısında üç puanı almak için belirleyici rol oynayabilir.

Ayrıca Arsenal orta sahası Declan Rice da takımın "motoru" olarak görülüyor. Hırvatistan maçında sadece savunma ve hücumu birbirine bağlamakla kalmadı, aynı zamanda köşe vuruşundan yaptığı ortayla Kane'in ikinci golüne asist yaptı. Onun orta sahadaki aktifliği, İngiltere'nin üstünlüğünü sağlayan temel faktörlerden biri.

İngiltere Milli Takımı şu an grupta lider durumda ve Gana karşısında alınacak bir galibiyet onları erkenden play-off aşamasına taşıyabilir. Taraftarlar ve uzmanlar, Tuchel yönetimindeki "Üç Aslanlar"dan bu turnuvada şampiyonluk bekliyor.