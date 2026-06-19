Habib Nurmagomedov 2026 Dünya Kupası'ndaki Favori Üç Takımını Açıkladı

Karma Dövüş Sanatları (MMA) efsanesi ve eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, tüm dünyanın odak noktası olan 2026 Dünya Kupası tartışmalarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ünlü sporcu, Dünya Kupası'ndaki mücadeleler, turnuvaya ilk kez katılan milli takımlar ve favorileri hakkında konuşurken, Özbek futbolseverleri gururlandıracak açıklamalarda bulundu.

Habib Nurmagomedov, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ekipler arasında Özbekistan milli takımını favorileri arasına ekledi.

«Özbekistan milli takımı çok "aç" ve hırslı»

Dünya Kupası çaylakları hakkında konuşan Habib, Özbek futbolundaki olumlu değişimleri ve takımın içsel gücünü özellikle takdir etti:

Habib Nurmagomedov: «Dünya Kupası'na ilk kez katılan milli takımlar arasında kesinlikle Özbekistan'ı destekliyorum! Bu takımın gerçek lideri Abduqodir Husanov. Genel olarak bu takım şu an futbola çok "aç"; sahada kendilerini kanıtlama ve tüm güçlerini ortaya koyma isteği son derece yüksek. Bence en azından grup aşamasını başarıyla geçip play-off'lara yükselmeleri gerekiyor.» Ayrıca çaylaklar arasından Curaçao milli takımını da seçerdim. Onlar da sanırım Dünya Kupası'na ilk kez katılıyorlar. Bu takımı şartlı olarak "mini Hollanda" olarak adlandırmak mümkün.»

Habib'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Favori Üçlüsü

Röportaj sırasında UFC efsanesine, Dünya Kupası'nda şahsen hangi milli takımları desteklediği ve kalbinde yer eden üç ana favorisi sorulduğunda, hiç tereddüt etmeden şu ülkeleri sıraladı:

Özbekistan Türkiye Fas

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Dünya sporunun en tanınmış isimlerinden biri olan Habib Nurmagomedov'un Özbek futboluna, özellikle de yetenekli savunmacımız Abduqodir Husanov'un liderlik yeteneğine yüksek değer vermesinin, Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimiz için şüphesiz ek bir moral desteği olacağı açıktır. Habib'in vurguladığı gibi, oyuncularımızdaki galibiyet "açlığı" ve güçlü karakter, onları yeni tarihi zaferlere taşıyacaktır. Taraftarların güveni ve desteğiyle "beyaz kurtlar" grup engelini kesinlikle aşacaktır!

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