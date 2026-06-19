Habib Nurmagomedov 2026 Dünya Kupası'ndaki Favori Üç Takımını Açıkladı

·36·Spor
Habib Nurmagomedov 2026 Dünya Kupası'ndaki Favori Üç Takımını Açıkladı

Karma Dövüş Sanatları (MMA) efsanesi ve eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, tüm dünyanın odak noktası olan 2026 Dünya Kupası tartışmalarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ünlü sporcu, Dünya Kupası'ndaki mücadeleler, turnuvaya ilk kez katılan milli takımlar ve favorileri hakkında konuşurken, Özbek futbolseverleri gururlandıracak açıklamalarda bulundu.

Habib Nurmagomedov, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ekipler arasında Özbekistan milli takımını favorileri arasına ekledi.

«Özbekistan milli takımı çok "aç" ve hırslı»

Dünya Kupası çaylakları hakkında konuşan Habib, Özbek futbolundaki olumlu değişimleri ve takımın içsel gücünü özellikle takdir etti:

Habib Nurmagomedov:

«Dünya Kupası'na ilk kez katılan milli takımlar arasında kesinlikle Özbekistan'ı destekliyorum! Bu takımın gerçek lideri Abduqodir Husanov. Genel olarak bu takım şu an futbola çok "aç"; sahada kendilerini kanıtlama ve tüm güçlerini ortaya koyma isteği son derece yüksek. Bence en azından grup aşamasını başarıyla geçip play-off'lara yükselmeleri gerekiyor.»

Ayrıca çaylaklar arasından Curaçao milli takımını da seçerdim. Onlar da sanırım Dünya Kupası'na ilk kez katılıyorlar. Bu takımı şartlı olarak "mini Hollanda" olarak adlandırmak mümkün.»

Habib'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Favori Üçlüsü

Röportaj sırasında UFC efsanesine, Dünya Kupası'nda şahsen hangi milli takımları desteklediği ve kalbinde yer eden üç ana favorisi sorulduğunda, hiç tereddüt etmeden şu ülkeleri sıraladı:

  1. Özbekistan

  2. Türkiye

  3. Fas

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Dünya sporunun en tanınmış isimlerinden biri olan Habib Nurmagomedov'un Özbek futboluna, özellikle de yetenekli savunmacımız Abduqodir Husanov'un liderlik yeteneğine yüksek değer vermesinin, Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimiz için şüphesiz ek bir moral desteği olacağı açıktır. Habib'in vurguladığı gibi, oyuncularımızdaki galibiyet "açlığı" ve güçlü karakter, onları yeni tarihi zaferlere taşıyacaktır. Taraftarların güveni ve desteğiyle "beyaz kurtlar" grup engelini kesinlikle aşacaktır!

Dünya Kupası'nın en sıcak raporlarını, yıldızların turnuva hakkındaki özel görüşlerini ve turnuva günlüğünü her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Khabib NurmagomedovÖzbekistanTürkiyeFasAbdukodir Khusanov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Khabib Nurmagomedov'un Tahmini: 2026 Dünya Kupası ve Altın Ayakkabı Kime Gider?Khabib Nurmagomedov'un Tahmini: 2026 Dünya Kupası ve Altın Ayakkabı Kime Gider?Bugün, 12:332026 Dünya Kupası Favorileri: Goal Portalı Güncellenmiş Sıralamayı Yayınladı2026 Dünya Kupası Favorileri: Goal Portalı Güncellenmiş Sıralamayı YayınladıBugün, 11:52İngiltere Milli Takımı'nda Müjdeli Haber: Harry Kane ve Declan Rice Dönüyorİngiltere Milli Takımı'nda Müjdeli Haber: Harry Kane ve Declan Rice DönüyorBugün, 11:50Jonathan David'in Hat-trick'i Onu Messi ile EşitlediJonathan David'in Hat-trick'i Onu Messi ile EşitlediBugün, 11:45Meksika, Güney Kore'yi mağlup ederek erkenden play-off'a yükseldiMeksika, Güney Kore'yi mağlup ederek erkenden play-off'a yükseldiBugün, 09:02Resmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurduResmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurduBugün, 07:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı