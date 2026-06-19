Khabib Nurmagomedov'un Tahmini: 2026 Dünya Kupası ve Altın Ayakkabı Kime Gider?

·41·Spor
Khabib Nurmagomedov'un Tahmini: 2026 Dünya Kupası ve Altın Ayakkabı Kime Gider?

UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, mevcut Dünya Kupası etrafındaki ateşli tartışmalara dair görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Özbekistan milli takımını yeni katılanlar arasında en aç ve hırslı takım olarak nitelendiren sporcu, bu kez turnuvanın şampiyonluğu ve gol krallığı yarışı hakkındaki öngörülerini açıkladı.

Şampiyonluk için ilk üç

Khabib'e göre, bu yılki Mundial'de Avrupa devleri belirgin bir üstünlük kuracak. Dikkat çekici olan ise, taraftarı olmamasına rağmen Almanların turnuvadaki şansını en yüksek seviyede değerlendirmesi:

  1. Almanya — Turnuvanın ana favorisi. "Taraftarı değilim ama yine de birinci sıraya Almanya'yı koyuyorum", diyor Khabib.

  2. Hollanda — İkinci sıra için ana aday.

  3. İspanya — İlk üçü tamamlayan takım.

Altın Ayakkabı kimin olacak? 5 tehlikeli aday

Turnuvanın en golcü ismi adaylarından bahsederken, MMA yıldızı tek bir isimle yetinmedi. Şu an müthiş bir formda olan ve her türlü savunmayı aşabilecek 5 forveti sıraladı:

  • Kilian Mbappe (Fransa)

  • Lautaro Martinez (Arjantin)

  • Vinicius Junior (Brezilya)

  • Joao Felix (Portekiz)

  • Harry Kane (İngiltere)

İçgörü ve analiz:

Khabib Nurmagomedov'un şampiyonluk için Almanya'ya güvenmesi tesadüf değil. Almanlar, turnuvanın 1. turunda Curaçao'yu 7-1 mağlup ederek hücum potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiler. Gol krallığı listesindeki beşli ise mevcut 2026 Dünya Kupası'nın en merkezi figürleri olarak kabul ediliyor. Oktagon efsanesinin sportif sezgilerinin bu kez ne kadar doğru çıkacağını zaman gösterecek.

Khabib NurmagomedovÖzbekistanAlmanyaHollandaİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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