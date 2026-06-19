«Bu en kötü Portekiz»: Ünlü menajer Ronaldo ve Martinez'i acımasızca eleştirdi

·2·Spor
«Bu en kötü Portekiz»: Ünlü menajer Ronaldo ve Martinez'i acımasızca eleştirdi

Kuzey Amerika sahalarında devam eden Dünya Kupası'nın ilk turu, beklenmedik sonuçların yanı sıra büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle 'E' grubundaki ilk maçta Afrika temsilcisi Kongo ile berabere (1:1) kalan Portekiz milli takımı, kendi ülkesinde sert eleştirilerin hedefi oldu.

Ünlü Portekizli futbol menajeri Paulo Barboza, "RB Sport" yayınına verdiği röportajda, takımın sergilediği futbol ve forvet Cristiano Ronaldo'nun kadrodaki rolü hakkında oldukça sert ve tavizsiz görüşler bildirdi.

«Beraberlik sonucunu bile hak etmedik»

Menajere göre, Portekiz milli takımı açılış maçında taraftarların beklediği kaliteli oyunun yarısını bile sergileyemedi ve Kongo maçında şans eseri bir puan alabildi.

Paulo Barboza'nın Portekiz'in oyunu hakkındaki sözleri:

«Kongo'ya karşı çok kötü oynadık ve bence beraberlik sonucunu bile hak etmedik. Bu, son 10 yılda gördüğüm en kötü Portekiz performansıydı. En üzücü olanı ise, milli takımın aslında bundan çok daha iyi oynayabilmesi. Ancak bu durum devam ederse, sadece şampiyonluk umudumuzu yitirmekle kalmayıp, gruptan çıkamama riskiyle de karşı karşıya kalabiliriz».

Ronaldo sorunu: «Takım sahada 10 kişiyle mücadele ediyor»

Röportajın en çarpıcı kısmı takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya odaklandı. Paulo Barboza, 41 yaşındaki efsanenin sahada olmasının takım mekanizmasını olumsuz etkilediğini açıkça belirtti:

  • İlk 11'deki yeri: Barboza'ya göre, şu anda Cristiano Ronaldo'nun milli takımın ilk 11'inde yeri yok.

  • «Ego»nun zararları: Forvetin kişisel hırsları ve aşırı yüksek egosu, Portekiz'in genel ruhuna ve Dünya Kupası şampiyonluğu hedefine zarar verebilir.

  • Taktiksel eksiklik: Ronaldo sahadayken takım aslında 10 kişiyle oynuyor, çünkü modern futbolun gerektirdiği aktif pres ve hareketliliği sağlayamıyor.

Teknik direktör korkusu ve hücumdaki alternatif yıldızlar

Paulo Barboza, milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'in kararlarını da sorguladı. Ona göre Portekiz, Ronaldo faktörüne aşırı bağımlı hale gelmiş durumda. Teknik direktör, sanki Cristiano'yu yedek kulübesine almaktan korkuyor; bu kararın yıldız futbolcunun psikolojisini ve takım içi atmosferi olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.

Oysa Portekiz kadrosunda hücum hattını çok daha renkli, hızlı ve etkili kılabilecek müthiş alternatifler mevcut:

  • Joao Felix

  • Gonçalo Ramos

  • Rafael Leao

Menajere göre, tam da bu genç ve dinamik güçlere şans verilerek Portekiz, gerçek şampiyonluk seviyesindeki oyununu bulabilir.

Spor yorumcularının nihai sonucu:

Paulo Barboza'nın bu açıklamaları, Portekiz kampındaki iç baskının ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Ronaldo ile ilgili taktiksel kriz, Roberto Martinez'i sonraki maçlarda radikal kararlar almaya zorlayacak. Aksi takdirde, 2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Portekiz taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığı ve turnuvaya erken veda etmenin acısı bekliyor olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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