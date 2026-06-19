Liverpool, Mohamed Salah'ın Yerine Uygun Adayı Buldu: Yan Diomande Transferi Gerçekleşir mi?

·44·Spor
Liverpool, Mohamed Salah'ın Yerine Uygun Adayı Buldu: Yan Diomande Transferi Gerçekleşir mi?

İngiliz kulübü Liverpool, Mohamed Salah'ın takımdan ayrılışının ardından oluşan boşluğu doldurmak için ciddi araştırmalar yürütüyor. Şu anda takım gözlemcilerinin ana hedefi, Fildişi Sahili milli takımının genç yeteneği Yan Diomande. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, hızı ve tekniğiyle sadece uzmanların değil, büyük kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı. Goal.com'un haberine göre.

Yan Diomande, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Ekvador milli takımının savunmacılarını zorlayarak yüksek potansiyelini sergiledi. Goal.com'un haberine göre, özellikle bu maç Liverpool yönetiminin ona olan ilgisini daha da artırdı. Ancak, futbolcunun transfer bedeli Merseyside ekibi için beklenmedik bir engel olabilir.

Transfer piyasasındaki zorluklar

Yan Diomande'nin hakları şu anda Almanya'nın RB Leipzig kulübüne ait. Futbolcunun uluslararası arenadaki başarılı performansı, Alman kulübünün pozisyonunu güçlendirdi. Artık RB Leipzig'in yıldızı için astronomik bir ücret talep edeceği kesinleşti. Bu durum Liverpool için finansal açıdan büyük bir sorun yaratıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Merseyside ekibi, yeni oyuncular için 450 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmıştı. Ancak bu harcamalar beklenen sonucu vermedi ve takım sezonu kupasız tamamladı. Bu nedenle kulüp yönetimi, tek bir oyuncu için bütçenin büyük bir kısmını harcamak konusunda tereddüt ediyor. Paris Saint-Germain ise bu durumdan faydalanarak yetenekli kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir.

Hücum hattındaki sorunlar ve geçmiş hatalar

Liverpool, geçen sezon Luis Diaz'a uygun bir yedek bulamadığı için bunun bedelini ağır ödediğinin farkında. Cody Gakpo beklenen performansı sergileyemedi, yeni transfer Florian Wirtz ise Premier League'e uyum sağlamakta zorluk yaşadı. Mohamed Salah ve teknik direktör Arne Slot arasındaki anlaşmazlıklar ise durumu daha da karmaşık hale getirdi.

İstatistiklere bakıldığında, 2024-25 sezonunda 86 gol atarak şampiyonluğa ulaşan takım, geçen sezon sadece 63 gol atabildi. Taraftarlar, kulübün Ocak ayında Antoine Semenyo gibi oyuncuları Manchester City'ye kaptırmasından dolayı memnuniyetsiz. Şimdi takımın önünde kritik bir seçim var: Ya büyük bir bedel karşılığında Yan Diomande'yi satın almak ya da hücumda bir başarısız sezon daha geçirmek.

Liverpool'un şu anda sadece kanat oyuncusuna değil, aynı zamanda şu pozisyonları da güçlendirmesi gerekiyor:

  • Merkez orta saha;
  • Sağ bek;
  • Merkez savunma.
Bu nedenle, Yan Diomande transferinin takımın gelecek sezonki stratejisini belirleyen temel faktör olması bekleniyor.

LiverpoolTransferMohamed SalahYan DiomandeFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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