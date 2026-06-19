Dani Olmo'dan Marc Cucurella'ya uyarı: Real Madrid'de onu Lamine Yamal bekliyor

·63·Spor
Dani Olmo'dan Marc Cucurella'ya uyarı: Real Madrid'de onu Lamine Yamal bekliyor

İspanyol futbolundaki beklenmedik transfer haberleri arasında, Barcelona yıldızı Dani Olmo, milli takımdaki takım arkadaşı Marc Cucurella'ya şakacı ama ciddi bir uyarıda bulundu. Chelsea'den Real Madrid'e sansasyonel bir geçiş yapan savunmacı, artık yetiştiği kulübe karşı sahaya çıkacak. Bu transferin El Clasico tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

Real Madrid, eski Chelsea savunmacısı için 55 milyon euro ve ek bonuslar ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcu, Madrid kulübüyle altı yıllık sözleşme imzaladı. İşin ilginç yanı, Cucurella'nın Barcelona akademisi çıkışlı olması ve ezeli rakibin kampına geçişinin Katalan kulübü taraftarları için beklenmedik bir darbe olması.

Dani Olmo, Sport gazetesine verdiği röportajda herkesin bu transfer karşısında şaşkın olduğunu gizlemedi. Olmo'nun sözlerine göre, futbolcular Cucurella'nın planlarından tamamen habersizdi. "Bunu beklemiyorduk, her şeyi sır gibi sakladı. Eğer isteği buysa arkadaşım adına mutluyum ama artık ligde zorlanacak. Örneğin, Lamine Yamal'a karşı sahada çok ter dökeceği kesin", dedi Olmo.

Mourinho dönemi ve yeni transferler

Bu transfer, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi alımı oldu. Üst üste iki sezonu kupa olmadan tamamlayan "Kraliyet Kulübü", kadroyu kökten reforme etmeye başladı. Goal.com'un haberine göre Madridliler sadece Cucurella'yı değil, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi yıldızları da kadrolarına kattı.

Barcelona da transfer piyasasında boş durmadı. Katalanlar, Premier League'den Anthony Gordon transferini tamamladı ve şu anda Julian Alvarez adaylığı üzerinde çalışıyor. Dani Olmo, rakibin güçlenmesinin Barcelona oyuncularını endişelendirmediğini, aksine rekabeti daha ilginç hale getirdiğini belirtti.

Marc Cucurella şu anda İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor. Dikkat çekici olan ise, şu an Lamine Yamal ile aynı takımda antrenman yapması. Turnuva sona erdiğinde savunmacı Madrid'e gidecek ve Mourinho yönetiminde çalışmalara başlayacak. Santiago Bernabeu baskısı ve eski takımına karşı oynayacağı kritik maçlar, şüphesiz Cucurella'nın kariyerindeki en büyük sınav olacak.

Real MadridBarcelonaDani OlmoMarc CucurellaLamine Yamal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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