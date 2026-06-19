Ansu Fati'den beklenmedik adım: Eski Barcelona yıldızı müzik kariyerine başladı

Şu anda Monaco forması giyen Barcelona akademisi mezunu Ansu Fati, futbol dünyasını şaşırtarak profesyonel müzik dünyasına adım attı. 23 yaşındaki forvet, çıkış parçası olan "Sea como sea" isimli single'ını resmen tanıttı. Böylece La Masia mezunları arasında bağımsız ticari bir parça çıkaran ilk futbolcu oldu. Goal.com haberine göre belirtiyor.

Goal.com'un haberine göre Fati, bu proje için Sony Music'in yan kuruluşu olan Music Brokers şirketiyle küresel bir distribütörlük sözleşmesi imzaladı. İki dakika on beş saniye süren parça; Afrobeats, reggaeton ve Amapiano ritimlerini harmanlıyor. Bu sadece geçici bir heves değil, futbolcunun uzun yıllar süren emeğinin bir ürünüdür.

Sakatlıktan sanata uzanan yol

Edinilen bilgilere göre, Ansu Fati'nin müziğe olan ilgisi 2020 yılında yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından, uzun rehabilitasyon sürecinde şekillendi. Futbolcu, Nice şehrindeki profesyonel kayıt stüdyolarında ünlü yapımcı Gambinoalaprod ve Fransa milli takımının eski oyuncusu Paul Pogba ile gizlice çalıştı.

Proje yönetimi, bu girişimin sadece bir reklam stratejisi olmadığını vurguluyor. Music Brokers CEO'su Federico Scialabba'nın sözlerine göre Fati, "şarkı söyleyen futbolcu" stereotipine uymuyor. Aksine, yıllar boyunca özel derslerle vokal yeteneğini ve şarkı yazma becerilerini geliştirmiş gerçek bir sanatçı olarak kendini gösteriyor.

Modern futbolda yıldızların müziğe olan ilgisi yeni bir durum değil. Daha önce Barcelona kalecisi Jose Pinto başarılı bir yapımcılık kariyeri inşa etmiş, Memphis Depay ve Neymar gibi yıldızlar ise milyonlarca dinlenme sayısına ulaşmıştı. Fati'nin şarkısı lirik olarak romantik bir kararlılık ve kazanma tutkusu hakkında olup, futbolcunun sahadaki azmini de yansıtıyor.

Monaco ile yeni sözleşme

Müzik çıkışına rağmen Ansu Fati, ana odağını yeniden profesyonel futbola çevirmeye hazırlanıyor. Fransa Ligi'nin geçen sezonunda başarılı bir performans sergileyerek 25 maçta 11 gol atmayı başardı. Bu sonuç, kulüp yönetiminde olumlu bir izlenim bıraktı.

Son bilgilere göre, Monaco ekibi forvetin kiralık sözleşmesini kalıcıya çevirmek için Barcelona ile 11 milyon euroluk bir anlaşmaya vardı. Artık futbolcu, sezon öncesi hazırlık sürecinde iki farklı profesyonel kariyeri olan futbol ve müzik arasındaki dengeyi nasıl kuracağını pratikte kanıtlamak zorunda kalacak.