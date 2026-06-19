Nico Williams, Barcelona'nın ilgisine rağmen Athletic Club ile ömür boyu sözleşme imzalamak istiyor

İspanya milli takımı ve Bilbao kulübünün yıldız hücum oyuncusu Nico Williams, geleceğiyle ilgili tüm söylentilere son noktayı koydu. Geçen yazın transfer döneminde Barcelona'nın ana hedefi haline gelen futbolcu, sevdiği takım Athletic Club'da kariyerinin sonuna kadar kalmak istediğini belirtti. Goal.com haber veriyor.

Şu anda 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında İspanya milli takımı kampında bulunan Williams, sadakatini bir kez daha teyit etti. Geçen yaz kulüple sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmış olmasına rağmen, Bilbao'da daha uzun süre kalmaya, hatta tüm kariyerini bu takımda geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Sadakat ve minnettarlığın sembolü

Nico Williams, Cadena Ser'in El Larguero programına verdiği röportajda kulübe olan sevgisinden açıkça bahsetti. Temel amacının, zor zamanlarında kendisini destekleyen taraftarlara minnettar olduğunu göstermek olduğunu vurguladı. Futbolcu, Bilbao'da kendisini çok rahat hissettiğini ve yönetim karşı çıkmadığı sürece takımdan asla ayrılmayacağını söyledi.

"Athletic Club'da kendimi çok mutlu hissediyorum. Taraftarların bana verdiği sevgiyi sahadaki oyunumla geri ödemek istiyorum. Eğer imkanım olsaydı, hemen şimdi ömür boyu sözleşme imzalardım. Futbolda her şey olabilir ama benim kişisel isteğim, kariyerimin sonuna kadar burada kalmak", dedi 22 yaşındaki kanat oyuncusu.

Sakatlıklar ve iyileşme süreci

Bu sezon Nico Williams için oldukça zor geçiyor. Uzun süre osteitis pubis (leğen kemiği iltihabı) sakatlığından muzdarip olan futbolcu, Avrupa kupalarının önemli maçlarını kaçırmak zorunda kaldı. Ayrıca kas sorunları nedeniyle İspanya Ligi'ndeki Espanyol, Celta Vigo ve Real Madrid maçlarında da yer alamadı.

Williams'ın sözlerine göre, bu tür sakatlıklar futbolcuyu ruhen yoruyor. "Pubalji çok sinir bozucu bir sakatlık. Bir gün kendinizi iyi hissederken, ertesi gün ağrılar geri dönüyor. Şu an bu sorun geride kaldı ancak kaslardaki yorgunluk nedeniyle dikkatli olmam gerekiyor", diyor.

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, futbolcunun durumunu tamamen anlayışla karşılıyor ve ona güvenmeye devam ediyor. Teknik direktör, Williams'ın oyun ritmini geri kazanması için milli takımda yeterli süre tanıyor. Bu durum, futbolcunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde eski formuna dönmesi için çok kritik.

Nico Williams'ın bu açıklaması, Barcelona ve diğer Avrupa devleri için beklenmedik bir darbe oldu. Bask kulübünün geleneklerine göre, takımda ağırlıklı olarak yerel yetişmiş oyuncular oynuyor ve Williams'ın bu kararı, kulübün iç atmosferinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.