2026 Dünya Kupası: D Grubunda Sürpriz Sonuç — Paraguay Türkiye'yi Mağlup Etti

Kuzey Amerika sahalarında Dünya Kupası D Grubu 2. tur mücadeleleri heyecanı doruğa ulaştı. Santa Clara şehrindeki görkemli Levi's Stadium stadyumunda oynanan maçta Türkiye Milli Takımı, Paraguay karşısında beklenmedik bir şekilde tek golle mağlubiyet yaşadı.

Hızlı gol ve maç kronolojisi

Karşılaşmanın kaderini belirleyen tek gol, maçın henüz ilk dakikalarında geldi:

2. dakika (0:1): Türkiye Milli Takımı savunmacıları henüz oyuna tam olarak adapte olamamışken, Paraguaylı futbolcu Galarsa yakaladığı uygun fırsatı değerlendirerek Çakir'i mağlup etti.

Maçın gidişatı: Golden sonra Türkler, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler önderliğinde hücum baskısını artırdı; ancak Paraguay'ın sağlam savunması ve kaleci Hill'in güven veren performansı Türkiye'nin beraberliği yakalamasına izin vermedi.

Gruptaki durum

Hatırlatmak gerekirse, grubun diğer yerel maçında ev sahibi USA Milli Takımı, Avustralya'yı 2:0 skoruyla mağlup etmişti. Paraguay'ın bu galibiyeti, D Grubu'ndaki play-off mücadelesini daha karmaşık ve ilgi çekici hale getirdi.

Takım kadroları ve oyuncu değişiklikleri

Karşılaşmada sahaya çıkan futbolcuların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Türkiye — Çakir, Müldür, Demiral, Bardakcı (Kokçu 86), Kadıoğlu (Elmalı 71), Yüksek (Uzun 60), Çalhanoğlu, Akgün (Gül 60), Güler, Yıldız, Aktürkoğlu (Yılmaz 46).

Paraguay — Hill, Cáceres (Maydana 81), Gomes, Alderete, Alonso, Almirón, Cubas, Gomes (Velázquez 67), Galarsa (Canale 90+1), Enciso (Ávalos 90+1), Pitta (Bobadilla 46).

Maç detayları: Tarih: 20 Haziran 2026 Stadyum: Levi's Stadium (Santa Clara, USA) Hakemler ve atmosfer: Stadyumu dolduran binlerce taraftar, iki kıta temsilcisinin gerçek pragmatik futboluna tanıklık etti. Yüksek taktik disiplin sergileyen Paraguay, turnuvadaki ilk kritik puanlarını topladı.

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