2026 Dünya Kupası: Fas, İskoçya'yı Mağlup Etti

·7·Spor
2026 Dünya Kupası: Fas, İskoçya'yı Mağlup Etti

Dünya Kupası'nın S grubunda 2. tur mücadeleleri beklenmedik ve heyecan verici sonuçlarla devam ediyor. Grubun ilk karşılaşmasında Fas milli takımı, İskoçya karşısında sahaya çıkarak minimal 1:0 skorla kritik bir galibiyet elde etti.

Bu başarı, Kuzey Afrikalıları grupta oldukça avantajlı bir konuma getirdi.

Hızlı gol ve "Bayern" hedefindeki yıldız

Maçın kaderini belirleyen tek gol, karşılaşmanın ilk dakikalarında geldi. İskoçya savunması henüz oyuna adapte olamamışken Fas temsilcileri çeviklik gösterdi:

  • 2. dakika (0:1): Yetenekli futbolcu Ismael Saibari rakip kaleyi isabetli bir vuruşla hedef alarak takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu.

İlginç bir gerçek: Almanya'nın Bayern Münih kulübüne transferi neredeyse kesinleşmiş olan Ismael Saibari, bu Dünya Kupası'nda gerçek bir "yıldız"a dönüşüyor. İlk turda da dev rakip Brezilya milli takımının kalesini havalandırarak kendini göstermeyi başarmıştı. Saibari'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı, transfer değerini daha da artıracaktır.

Turnuva durumu: S grubu 2. tur sonrası

Fas'ın bu galibiyeti ve paralel olarak oynanan maçta Brezilya'nın Haiti'yi (3:0) mağlup etmesiyle gruptaki durum şu şekle geldi:

Sıra

Milli Takım

Maç

Puan

Turnuva Durumu

1–2

Fas

2

4

Brezilya ile birlikte lider

1–2

Brezilya

2

4

Averajla liderliği paylaşıyorlar

3

İskoçya

2

3

Play-off şansını koruyor

4

Haiti

2

0

Şansını neredeyse kaybetti

Maçın resmi protokolü

2026 Dünya Kupası. 2. tur

İskoçya — Fas 0:1

Gol: Saibari, 2.

  • İskoçya: Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Tierney (Doak, 60), Patterson (Ralston, 89), McTominay, Ferguson, McGinn (Stewart, 89), Christie (McClean, 71), Adams (Dykes, 71).

  • Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Aguerd (Al Murabet, 89), Bouaddi, Unai, El Hannous (Talbi, 84), Saibari (Rahimi, 84), Dias (Amaymouni, 84).

Sarı Kartlar: Robertson (65) — Diop (23).

İskoçlar maçın geri kalanında beraberliği yakalamak için ne kadar uğraşsa da, Yassine Bounou önderliğindeki Fas savunması güvenilir bir oyun sergileyerek 3 puanı korudu. S grubunun son turunda gerçek bir drama bekleniyor!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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