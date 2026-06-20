Arsenal kalecisi David Raya neden İspanya milli takımında yedek kalıyor?

İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü kadrolarından birine sahip olsa da, takımın as kaleci meselesi uzmanlar ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Londra'nın Arsenal kulübü formasıyla Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine dönüşen David Raya, şu anda şaşırtıcı bir şekilde milli takımda yedek kulübesinde kalıyor. Başantrenör Luis de la Fuente ise tüm eleştirilere rağmen Unai Simon tercihinde kararlı. Goal.com haber veriyor.

İstatistikler Arsenal kalecisinin lehine konuşsa da, teknik direktörün kararının değişmemesi birçok kişiyi şaşırtıyor. Goal.com'un haberine göre, sadece Arsenal değil, Barcelona taraftarları da David Raya ve Joan Garcia gibi yetenekli kalecilerin neden Unai Simon'un gölgesinde kaldığını anlayamıyor. Özellikle İspanya'nın grup aşamasının ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile aldığı golsüz beraberliğin ardından bu tepkiler daha da arttı.

Avrupa'nın en iyi kalecisi

David Raya geçen sezon sadece İngiltere Premier League'de değil, tüm Avrupa genelinde en iyi performansları sergiledi. 30 yaşındaki kaleci, üst üste üçüncü kez Premier League'in "Altın Eldiven" ödülünü kazandı. 37 maça çıkarak 19 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve sadece 26 gol yedi. Bu sonuç, Arsenal'in uzun zamandır beklenen şampiyonluk unvanını kazanmasında belirleyici bir faktör oldu.

Raya'nın becerileri sadece yerel ligle sınırlı kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonunda da yüksek seviyede performans göstererek 14 maçın 9'unda gol yemedi. Manchester United, Brighton ve Chelsea maçlarındaki kurtarışları ve West Ham maçındaki mucizevi kurtarışları taraftarların hafızasına kazındı. Buna rağmen Luis de la Fuente, hala "güvenilir" bir numaralı kalecisi Unai Simon'a güvenmeye devam ediyor.

Teknik direktörün tercihi ve rekabet

İstatistiksel olarak Unai Simon, İspanya milli takımı kayıtlarında ikinci en iyi kaleci bile değil. Joan Garcia, 15 maçta kalesini gole kapatarak Raya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak teknik direktörün taktik ve oyun tarzına uyum konusundaki görüşleri Simon'un lehine işliyor. Teknik direktör, takım içi hiyerarşiyi ve istikrarı her şeyin üzerinde tutuyor.

İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki sonraki maçlarının David Raya için kapıları açıp açmayacağını zaman gösterecek. Ancak şu an için Avrupa'nın en iyi kalecisi, ülkesini yedek kulübesinden desteklemek zorunda kalıyor. Bu durum, futbol kamuoyunda "gerçek yetenek mi yoksa teknik direktör güveni mi?" sorusunu açık bırakıyor.