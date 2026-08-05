MacPaw ve Liquid AI yapay zekâ teknolojilerini cihazlara taşıyor

·3·Teknoloji
MacPaw ve Liquid AI yapay zekâ teknolojilerini cihazlara taşıyor

Ukrayna'nın tanınmış yazılım şirketi MacPaw, ürünlerini yerel olarak çalışan yapay zekâ modelleriyle donatmak için Liquid AI girişimiyle stratejik bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korurken internet bağlantısı olmadan da çalışabilen ileri teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının bildirdiğine göre MacPaw, geçen yıl duyurduğu Eney adlı yapay zekâ asistanını geliştirmeye devam ediyor. Şirket şimdi Liquid AI ile birlikte cihaz üzerinde çalışan Elix adlı bir çıkarım sistemi ve yerel bellek sistemi geliştiriyor. Bu sayede kullanıcılar yapay zekâ asistanlarından ve ajan görevlerinden çevrimdışı modda da yararlanabilecek.

Yerel modeller ve güvenlik önceliği

Liquid AI CEO'su ve kurucu ortaklarından Ramin Hasani'ye göre şirket, modelleri eğitmeden önce belirli bir cihaz mimarisine uyarlanmış çözümleri seçiyor. Bu yaklaşım, doğrudan cihaz üzerinde çalışan ve veri güvenliğini garanti eden en verimli zekâ sürümünün oluşturulmasını sağlıyor.

Apple kendi geliştiricilerine yerel modeller sunmaya başlamış olsa da Liquid AI, farklı yeteneklere ve yüksek performansa özel önem veriyor. Ayrıca kullanıcıların girdilerine göre uyum sağlayan ve zamanla daha akıllı hâle gelen özel bir ayar yığını da oluşturuluyor.

SetApp platformu ve gelecek planları

MacPaw, 150 binden fazla ödeme yapan kullanıcıya sahip abonelik tabanlı uygulama mağazası SetApp'te yapay zekâ uygulamalarına daha fazla odaklanmayı planlıyor. Bu doğrultuda platform şu olanakları sunacak:

  • Yerel işleme mimarisini kurmak ve bunu diğer geliştiricilerin kullanımına da sunmak;
  • Geliştiricilere, uygulamalarında cihaz içi çıkarım teknolojisinden yararlanma olanağı sağlamak;
  • Google gibi şirketlerin bulut modellerine erişim de sunarak tek bir merkez görevi görmek.
MacPaw şu anda uygulama mağazası için kredi tabanlı bir fiyatlandırma sistemini de test ediyor. Buna göre kullanıcılar, sahip oldukları kredi miktarına ve görevin karmaşıklığına bağlı olarak belirli sayıda yapay zekâ işlemi gerçekleştirebilecek.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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