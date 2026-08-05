Oyun geliştiricileri fonu üç günde 100 bin dolar topladı

Son yıllarda ciddi zorluklarla karşılaşan oyun sektörü çalışanlarını desteklemek amacıyla kurulan Game Industry Hardship Fund bağış kampanyası, yalnızca üç günde 100 bin dolardan fazla toplamayı başardı. Necrosoft Games stüdyosu ile United Videogame Workers sendikası (UVW-CWA) tarafından hayata geçirilen girişimde toplanan paralar, işini kaybeden uzmanlara aktarılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre bağış kampanyası kapsamında kullanıcılara toplam değeri 1000 doları aşan 127 oyun sunuluyor. Bu projeler arasında A Short Hike ve Arranger da bulunuyor. Pakete erişmek için minimum bağış tutarı 10 dolar. Başlangıç hedefi olan 100 bin dolara kısa sürede ulaşılmasının ardından organizatörler hedefi 200 bin dolara yükseltti ve kampanyayı 10 gün daha uzattı.

Mali yardımın dağıtım prosedürü

Toplanan paralar, son iki yıl içinde ABD ve Kanada'da işini kaybeden oyun sektörü çalışanları arasında UVW-CWA sendikası tarafından dağıtılıyor. Ayrılan fonlar vergi, konut kirası ve gıda alışverişi gibi günlük zorunlu giderleri karşılamak için kullanılıyor.

Yardım almak için iki kademeli bir destek mekanizması uygulanıyor:

küçük harcamalar için 1000 doların altındaki ödemeler;

ek inceleme gerektiren büyük harcamalar için 1000 ila 5000 dolar arasındaki yardımlar.

Sektördeki kriz ve işten çıkarmalar

Bu bağış girişimi, dünya genelinde oyun sektörünü etkileyen geniş çaplı işten çıkarmaların arka planında ortaya çıktı. Büyük stüdyolar son birkaç yıldır düzenli olarak toplu işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Bunun çarpıcı bir örneği, Xbox bölümlerinin yaklaşık 3200 çalışanını işten çıkarmasıdır.

Necrosoft Games'e göre son iki yılda sektördeki uzmanların yaklaşık yüzde 33'ü işini kaybetti. Uzmanlar, bazı şirketlerin üretim süreçlerini otomasyon ve yapay zekâ teknolojileriyle değiştirmeyi planlaması nedeniyle durumun daha da zorlaştığını belirtiyor.

Günümüzde United Videogame Workers fonunun faaliyetleri ağırlıklı olarak bu kampanya ve sendika üyelik aidatlarıyla finanse ediliyor. Kurum temsilcileri şu an doğrudan bağış kabul etmediklerini, ancak gelecekte bu destek yöntemini hayata geçirme olanaklarını değerlendirdiklerini açıkladı. UVW-CWA, oyun geliştirme pazarındaki büyük değişimler karşısında çalışanların haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam ediyor.