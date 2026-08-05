Robinhood, Y Combinator startaplarına yatırım yapma imkânı sunan fonu başlatıyor

ABD'nin popüler yatırım platformu Robinhood, sıradan tüm yatırımcılara dünyaca tanınan Y Combinator hızlandırıcısının startaplarına yatırım yapma imkânı sunan yeni bir finansal araç tanıttı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Robinhood Venture Fund II (RVII) adlı fonun bu yıl 13 Ağustos'ta halka arz edilmesi bekleniyor ve başlangıç fiyatı hisse başına 25 dolar olacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni fon, Y Combinator programlarına katılmış veya hâlen katılan kurucuların startaplarına yatırım yaparak 200 milyon dolara kadar fon toplamayı planlıyor. Ancak bunun için söz konusu startapların hisselerini satmayı kabul etmesi gerekecek. Bireysel yatırımcılar bu fonun hisselerini satın alabilse de startapların kendilerinde doğrudan pay sahibi olmayacak.

Fonun faaliyetleri ve komisyon ücretleri

Yatırımcılar fonun hisselerini serbestçe alıp satabilir, ancak Y Combinator şirketlerinin büyük başarılar elde etmesi durumunda ne kadar kâr sağlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Fon, girişim sermayesi piyasasında yaygın olan 2/20 komisyon sistemini uygulamayı planlıyor. Şirketin açıklamasına göre Robinhood'a ait bir birim, net gelirin yüzde 2'si oranında yönetim ücreti ve ek masraflar toplayarak toplam komisyonu yüzde 4'ün biraz üzerine çıkaracak.

Ayrıca fon, Robinhood birimine gelirden yüzde 20 oranında «carried interest» (carry) ödeyecek. Yani Y Combinator şirketleri fona gelir sağlayacak kadar başarılı bir çıkış gerçekleştirirse bu birim, elde edilen kârın beşte birini alacak. Bununla birlikte, geleneksel girişim sermayesi fonlarından farklı olarak RVII'nin kalan kârı yatırımcılara iade etmek için belirli bir süresi bulunmuyor ve genellikle 10 yıl olan vade burada öngörülmüyor.

Önceki deneyimler ve riskler

Fon, nakit biçiminde düzenli temettü dağıtmayı vaat etmiyor; bu nedenle yatırımcılar esas olarak fon hisselerinin fiyatındaki artıştan elde edilecek gelire güvenmek zorunda kalacak. ixbt.com'un aktardığına göre Databricks, Mercor ve OpenAI gibi büyük özel şirketlerin hisselerini satın almak amacıyla kurulan Robinhood Ventures Fund I (NYSE: RVI) fonu da 21 dolarlık halka arz fiyatının üzerinde işlem görüyor. Ancak riskler de yok değil: Mayıs ayında 56 doların üzerine çıkan RVI hisseleri şu anda yaklaşık 28 dolar değerinde.

Robinhood daha önce de değerli özel şirketlerin adlarını finansal ürünlerle ilişkilendirme girişimleri nedeniyle eleştirilmişti. Örneğin şirket, 2025'te OpenAI ve SpaceX'in tokenleştirilmiş hisseleri olarak sunulan kripto varlıkları sattı; OpenAI ise buna karşı çıkarak şirketin bu faaliyete dahil olmadığını ve tokenların herhangi bir gerçek payı temsil etmediğini açıkladı.

Ancak yeni RVII fonu, söz konusu kripto üründen farklı olarak özel amaçlı bir araç gibi çalışıyor ve gerçek hisseleri satın alıyor. Bu nedenle fonun, Y Combinator'ın itibarına güvenerek yatırım yapmak isteyenler için Silikon Vadisi tarzında yeni bir finansal adım olması bekleniyor.