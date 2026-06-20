“Kendimizden utanıyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz” — Arda Güler

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Paraguay'a mağlup olan (0:1) Türkiye Milli Takımı, turnuvaya veda etmeye hazırlanıyor. Ev sahibi ABD ile oynanacak 3. maçın sonucundan bağımsız olarak, Türkiye'nin grubu sonuncu — 4. sırada tamamlayacağı kesinleşti.

Bu ağır başarısızlığın ardından Türk futbolunun en büyük umudu, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler hayal kırıklığını gizlemedi ve tüm Türk halkından içtenlikle özür diledi.

Arda Güler'in üzücü açıklamaları

Saha içinde elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramayan 21 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında basın mensuplarına şunları söyledi:

“Milli takımdaki kariyerim boyunca, insanların bu turnuvayı unutması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok güçlü takımlarda oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. Ancak bunu başaramadık. Erken bir gol yedik. Söyleyecek söz yok. Çok üzgünüz. Kendimizden utanıyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz. Gelecek turnuvalarda maksimum düzeyde çaba göstereceğiz.”

Türkiye'nin D grubundaki başarısızlık nedenleri

Avrupa'nın top kulüplerinde oynayan yıldızlardan kurulu olan Türkiye, Dünya Kupası'na büyük hedeflerle gelmişti. Ancak pratikte takım derin bir krize girdi:

Erken darbe: Paraguay maçıyla başlayan ilk saniyelerde (2. dakikada) yenilen gol, Türklerin moralini bozdu.

Dağınık oyun: Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yaratıcı oyuncular sahada bütünleşik bir sistem halinde hareket edemediler.

Son maç sadece prestij için: İki maç sonunda 0 puan toplayan Türkiye için ABD ile oynanacak 3. maçın hiçbir turnuva anlamı kalmadı. Bu karşılaşma onlar için sadece taraftarlar önünde hatalarını kısmen telafi etme fırsatı olacak.

Türkiye Milli Takımı'nın parlak jenerasyonu için bu Dünya Kupası çok acı ama hayat dersi niteliğinde bir deneyim oldu. Arda Güler ve takım arkadaşlarının bu psikolojik darbeden kurtulup gelecek büyük turnuvalarda kendilerini kanıtlayıp kanıtlayamayacaklarını zaman gösterecek. Dünya Kupası'nın en sıcak günlerini bizimle takip etmeye devam edin!