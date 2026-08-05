Xiaomi banyolar için akıllı ısıtıcı çıkardı

·30·Teknoloji
Xiaomi banyolar için akıllı ısıtıcı çıkardı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev ekosistemini genişleterek banyolar için tasarlanan yeni nesil bir cihaz tanıttı. ixbt.com’a göre Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition adlı bu akıllı tavan ısıtıcısı, otomatik işlevleri ve modern teknolojileriyle öne çıkıyor. Cihaz şu anda Çin pazarında devlet sübvansiyonu kapsamında 1099,05 yuan, yani yaklaşık 160 ABD doları karşılığında satın alınabiliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Yüksek hassasiyetli radarlar ve otomasyon

Yeni ısıtıcının temel özelliği, 24 GHz frekanslı yüksek hassasiyetli dahili radarıdır. Bu sensör, odada insanların bulunduğunu hassas biçimde algılayabiliyor. Böylece kullanıcı banyoya girdiğinde sistem, otomatik işlevler sayesinde ışığı ve havalandırmayı kendiliğinden açıyor; kullanıcı çıktıktan sonra ise kapatıyor.

Üreticiye göre sensörün hassasiyeti ve algılama mesafesi, her odanın boyutlarına göre esnek biçimde ayarlanabiliyor. Bu da cihazın her türlü konut koşulunda konforlu çalışmasını sağlıyor.

Teknik özellikler ve ekosistem

Cihaz, Xiaomi HyperConnect özel ekosistemiyle tam entegrasyonu destekliyor. Mijia Smart Bath Heater P1, parlaklığı 1500 lümene kadar çıkabilen tamamen dahili, yükselen bir aydınlatma paneliyle donatılmış. Şirkete göre kullanılan yumuşak ışık, insan gözleri için tamamen güvenli.

Odanın ısıtılması, 3000 watt gücündeki inverter kontrollü sistem aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazda hava kalitesini izlemek ve havalandırmayı akıllı biçimde yönetmek için uçucu organik bileşik sensörü bulunuyor.

Hava değişimi ve arıtma

Ev aletleri pazarında bu tür cihazlara yönelik talebin artması, işlevsel özellikleriyle açıklanıyor. Yeni ısıtıcı, hava besleme sisteminin saatte maksimum 259 metreküp kapasiteye ulaşması sayesinde banyodaki fazla nemi hızla gideriyor ve ortam havasını yeniliyor.

Bunun yanı sıra cihaz, hava ve yüzeyleri sterilize eden bir sistemle donatılmış. Bu sistemin verimliliğinin %98’e kadar çıktığı belirtiliyor. Bu özellik, hijyen kurallarına sıkı biçimde uyan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sunuyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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