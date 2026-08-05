Mitti Labs yapay zekâ ile Asya'da pirinç üretimini iyileştiriyor

İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması koşullarında New York ve Bengaluru'da merkezi bulunan iklim teknolojileri girişimi Mitti Labs, Series A turunda 9,5 milyon dolar yatırım aldı. ixbt.com'un haberine göre, bu finansman turuna Saudi Aramco'nun girişim sermayesi kolu Aramco Ventures liderlik etti. Bu yatırım, enerji devinin Hindistan'daki bir girişime yaptığı ilk yatırım oldu. Haberi TechCrunch.com haber veriyor.

Pirinç, dünya nüfusunun yarısından fazlası için temel gıda olmasına rağmen yetiştirilmesi büyük miktarda su gerektiriyor. Sürekli su altında tutulan tarlalar, tarımdaki metan emisyonlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzenleri, Asya'nın yoğun su tüketen pirinç sektörünü ciddi baskı altına alıyor.

Yapay zekâ ve uydu teknolojileri

Programlarını 2023'te başlatan Mitti Labs, uydu radar görüntülerini yıllar içinde toplanan tarla verileriyle birleştiren platformuyla bu sorunları çözmeye çalışıyor. Girişimin kurucu ortaklarından Xavier Laguarta, TechCrunch'a verdiği röportajda teknolojinin her pirinç tarlasının dijital ikizini oluşturduğunu ve bunun binlerce küçük çiftlikte ürünlerin durumunun, su tüketiminin ve metan emisyonlarının uzaktan izlenmesini sağladığını belirtti.

Mitti Labs tarafından geliştirilen GeoAI platformu, ticari ve kamu uydularından elde edilen, çözünürlüğü 50 santimetre ile 10 metre arasında değişen sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntülerini kullanıyor. Girişimin temel avantajı uydu görüntülerinin kendisinde değil, yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılan özel veri tabanlarında yatıyor. Bu veri tabanları, toprak neminin ve ürün büyümesinin hassas biçimde izlenmesini sağlıyor.

Büyüme ve beklenen sonuçlar

Son finansman bilgilerine göre Mitti Labs şimdiye kadar toplam 12,5 milyon dolar toplamayı başardı. Bu miktara Temmuz 2024'teki 3 milyon dolarlık seed turu da dahil. Şirketin ekibi şu anda 150'den fazla çalışandan oluşuyor. Çalışanların çoğu Hindistan'da görev yaparak yerel kuruluşlara ve çiftçilere alternatif sulama uygulamalarını hayata geçirmelerinde yardımcı oluyor.

Girişim, 2024'teki ilk sezonunda faaliyetlerine yaklaşık 8 bin çiftçiyle başladı. Bu sezon ise Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 100 binden fazla çiftçiye ulaştı. Xavier Laguarta, 2030'a kadar milyonlarca küçük çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin programına katılan çiftçiler, su tüketimini yaklaşık yüzde 40, metan emisyonlarını ise yüzde 50'den fazla azaltan alternatif sulama yöntemlerine geçiyor.

Gelir kaynakları ve ortaklar

Mitti Labs gelirini karbon kredilerinden ve GeoAI platformundan elde ediyor. Şirketin müşterileri arasında Google ve American Airlines gibi büyük şirketlerle çalışan karbon piyasası Cool Effect'in yanı sıra pirinç üreticisi Ebro Foods ve tarım şirketi Syngenta da bulunuyor. Bu müşteriler, verileri tedarik zincirlerinde su sürdürülebilirliğini artırmak için kullanıyor.

Aramco Ventures'ın yatırımı, girişime karbon piyasalarındaki bağlantılardan yararlanma ve gelecekte Saudi Aramco ile iş birliği yapma konusunda yeni fırsatlar sunabilir. Bildirildiğine göre Series A turundaki diğer yatırımcılar arasında Lightpeed India, Godrej Industries Group, Cisco, Francis Family Fund ve Volta Circle yer aldı.