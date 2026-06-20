2026 Dünya Kupası: Brezilya - Haiti 3:0 (Golleri İzleyin)

Dünya Kupası'nın 2. turunda Brezilya milli takımı Haiti ile karşı karşıya geldi. G grubu ikinci maçında Güney Amerikalılar 3:0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Goller Kunya (duble) ve Vinicius'tan geldi.

2026 Dünya Kupası. 2. Tur

Brezilya — Haiti 3:0

Goller: Kunya 23, 36 (duble), Vinicius 45+3.

Böylece Brezilya, iki maç sonunda 4 puanla grubun lideri oldu. Haiti ise henüz puan toplayamadı.